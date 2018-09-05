Жительницу Красноярска обвинили в нападении на полицейского 5 мая

Бывшего доцента кафедры физической культуры Сибирского федерального университета Наталию Подоляк обвинили в нападении на полицейского во время акции "Он нам не царь", проходившей 5 мая в Красноярске. По словам Подоляк, она лишь коснулась представителя власти, а на территории проведения акции оказалась случайно, сообщил "Сибирь.Реалиям" адвокат Владимир Васин.

4 сентября 49-летней Наталии Подоляк предъявили окончательное обвинение в "применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти" во время акции 5 мая 2018 года. Васин отметил, что в ходе допроса его подзащитная вину не признала. При этом она не отрицает прикосновение к полицейскому и утверждает, что хотела обратить внимание на человека, которого в этот момент задерживали и которому причиняли физическую боль. Жест был сделан ногой, поскольку в одной руке Подоляк держала собаку, а в другой телефон.

Сама Подоляк ранее рассказала следователю, что полицейский ее прикосновения не заметил. Его увидел другой сотрудник МВД, который вел оперативную съемку и закричал: "Она напала на полицейского". Подоляк утверждает, что оказалась на месте проведения акции "Он нам не царь" случайно и пришла туда за георгиевскими ленточками, которые в этом же месте должна была раздавать "Единая Россия".

"Ни о каком нападении на сотрудника полиции, причинении насилия в этом деле не может быть и речи. Наталья Подоляк является кандидатом в депутаты регионального Законодательного собрания и кандидат в депутаты городского совета Красноярска", – отметил Васин.

Ранее Подоляк работала доцентом кафедры физической культуры Сибирского федерального университета, ее общим стажем работы по специальности более 20 лет. Сейчас вуз контракт с ней не продлил.

5 мая во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвертого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек.