Американец, енот и еще 1596 задержанных. Будет ли новое "Болотное дело"?

По данным ОВД-Инфо, в 27 городах России на акциях протеста "Он нам не царь" 5 мая в общей сложности были задержаны 1597 человек. Это и непосредственно участники акции и просто случайные прохожие. Часть из них уже отпущены: одних отправили домой сразу же, даже без составления протокола, другим пришлось провести ночь в отделениях полиции. Другие все еще остаются под арестом. И для очень многих на этом проблемы только начинаются - участникам протестов предстоят суды, некоторых уже успели приговорить к аресту. Не исключено, что против кого-то будут возбуждены уголовые дела, аналогичные "Болотному делу".

Наибольшее число задержанных было в Москве, говорит представитель правозащитного проекта ОВД-Инфо Артем Платов.

- Нам известно о 704 задержанных в Москве, из них порядка 150 остаются до сих пор в отделениях (разговор состоялся днем 6 мая - РС). Они ночевали в 44-х московских ОВД.

- Люди, которых оставляют в отделениях полиции,совершили что-то более серьезное по мнению правоохранителей или это просто какой-то случайный выбор?

- Им это не объясняют. Вообще, применяется практика некоторого изнурения. Потому что некоторых людей просто держат по 5-6 часов в отделении и только потом начинают составлять протокол, хотя это должно происходить раньше. Потом некоторых отпускают с обязательством явиться в ОВД после 8 мая, после составления протокола. В некоторых московских ОВД таких как "Раменки" и "Аэропорт", например, людей держали по 6 часов автозаках рядом с отделением, не выпуская. А в "Печатниках" не давали передавать еду и воду.

- Какие статьи, в основном, предъявляются задержанным?

- В основном, это 19.3 часть 1 – "сопротивление законному требованию сотрудников полиции" и 20.2 часть 5 – "участие в несанкционированной акции". И тем, кто не в первый раз задержан, у них 20.2 часть 8 – это "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведение собрания, митинга, демонстрации и так далее". В основном, суды, насколько нам известно, будут завтра, 7 мая, в Тверском и Мещанском судах Москвы.

Людей отпускают со штрафами, а потом к ним могут через какое-то время вернуться, если появляется какой-то стимул или повод

​- Какое наказание может грозить задержанным?

- К сожалению, очень часто эти истории получают развитие значительно позже задержаний и составления протоколов. Людей отпускают со штрафами, а потом к ним могут через какое-то время вернуться, если появляется какой-то стимул или повод. Но обычно это просто штрафы.

- Хватает ли адвокатов на такое большое число задержанных? У всех ли есть доступ к юридической помощи?

- К сожалению, тут пока конкретики нет. Известно только то, что после 17 часов 5 мая был введен так называемый план "Крепость", и доступ защитников и адвокатов в ОВД был крайне затруднен. Единицам удалось добраться до задержанных. У нас на "горячую линию" было очень много звонков от задержанных. Люди консультировались непосредственно с нами, как себя вести, потому что доступа к защитникам у них не было, - рассказал Артем Платов.

Юридическую помощь задержанным оказывают и правозащитники "Открытой России". Менеджер правозащиты Валентина Дехтяренко считает, что стоит ожидать возбуждения уголовных дел:

Известно уже о двух людях, против которых, возможно, возбудят уголовные дела

- До суда в отделениях оставили в основном, тех, у кого повторные административные правонарушения. Известно на данный момент уже о двух людях, против которых, возможно, возбудят уголовные дела, потому что их допросили следователи: один такой случай в Санкт-Петербурге и один в Самаре. Скорее всего, как всегда речь идет о 318 статье УК – это насилие по отношению к сотруднику полиции. В Питере человека подозревают в том, что он выбил зуб полицейскому, хотя он ничего такого не заметил, не видел ни крови, ни криков полицейских. Просто его задержали, а потом он в отделении узнал, что кому-то якобы выбили зуб. А в Самаре человек, когда его тащили четверо сотрудников полиции,случайно ногой задел одного из них, и тот упал. И вот ему теперь вменяют это как насилие над полицейским.

- Зато наверняка известно, что от действие полиции серьезно пострадали участники протестов, в частности, один из сотрудников "МБХ медиа".

- Да, это наш журналист Александр Скрыльников. Мы отправили его зафиксировать следы травм, чтобы потом написать заявление на полицейских. В итоге ему зафиксировали удар дубинкой, из-за которого случился ушиб правой половины грудной клетки, травматический пневмоторакс. Известно еще, как минимум, о 7 случаях в Москве и Петербурге. Сейчас мы ищем остальных пострадавших корреспондентов – это "Ведомости", это "Знак", кто-то был из "Дождя". Мы сейчас связываемся с ними. Сегодня они пойдут фиксировать ушибы и следы от полицейских дубинок, адальше уже наши юристыбудут готовить жалобы.

- В некоторых отделениях полиции в Москве людей несколько часов держали в автозаках, в некоторых шантажировали сроками задержания. От чего зависят действия полиции?

- Вообще, трудно сказать, какими принципами руководствуются начальники ОВД. Да, мы слышали, что в нескольких отделениях людей отпустили после того, как сфотографировали и "откатали" пальцы. В некоторых отделениях отпускали даже до приезда муниципальных депутатов или адвокатов. В других не отпустили даже после откатанных пальцев. Это зависит от района

- Какие отделения в Москве особенно отличились в этом смысле?

- После вчерашних задержаний могу точно выделить ОВД "Аэропорт", потому что там людей несколько часов не выпускали из автозака, то есть банально даже попить воды и сходить в туалет возможности не было. Мы туда ночью отправили адвоката, потому что больше четырех часов люди просто сидели в машине. Это, наверное, был самый жесткий случай в Москве, - сказала Валентина Дехтяренко.

В Москве к защите прав задержанных подключились муниципальные депутаты. Так, без четверти полночь один из задержанных дозвонился Вадиму Коровину депутату муниципального округа Филевский парк. Коровин сразу же приехал в отделение. Только благодаря его вмешательству людей начали отпускать.

Когда я приехал и начал разбираться, сразу все полицейские разбежались по кабинетам

- В ОВД было доставлено 29 человек. К тому времени как я туда приехал с момента задержания прошло уже больше шести часов, и более четырех часов с момента, когда они были доставлены в отдел полиции. Их никого еще не отпустили на тот момент и шантажировали - требовали "откатывать" у всех пальцы под угрозой того, что если они не согласятся, их всех оставят на двое суток, до суда. Когда я приехал и начал разбираться, снимать на камеру и выяснять, кто это делает, кто шантажирует, сразу все полицейские разбежались по кабинетам. И уже никто больше не "откатывал" пальцы, всем начали выдавать паспорта, копии материалов, обязательство о явке и начали отпускать. Всех накормили. Многие просто не знали своих прав, что их должны кормить, если больше трех часов прошло с момента задержания. Тем, кто остается на ночь, должны были предоставить постельное белье. Этого мы тоже всего добились. Но, к сожалению, одного человека не удалось вытащить.Я думаю, что сегодня у него кто-то должен был быть из адвокатов.

Просто выхватывали из толпы, затаскивали в автозак.

​- Рассказывали ли те люди, с которыми вам удалось поговорить, о том, как их задерживали?

- Рассказывали многие. Сказали, что даже ничего не кричали, "просто пришли поглазеть", как они говорят, пришли посмотреть, пофотографировать… Просто выхватывали из толпы, затаскивали в автозак. Человек с енотом, о котором писали в интернете, кстати, был с ними в этом автозаке, но потом его отпустили.

- Вы как-то собираетесь в дальнейшем отслеживать их судьбу, если там им будут какие-то повестки приходить?

- Да, ничего страшного не будет. Я им сказал не являться. Дело в том, что по ним материал не был составлен вчера. Они подписали обязательства о явке. Это даже не подписка о невыезде. Они должны все 10-го числа в одно и то же время явиться для того, чтобы их допросили. Я говорю: "если вы не явитесь, ничего страшного не произойдет. А если передадут материал в суд, у вас такая же статья в любом случае останется – 19.3. Никакой другой статьи вам не предъявят. Но только в том случае, если вы придете в суд, то тогда у вас будет шанс получить какое-то количество суток". Он, конечно, незначительный, но, тем не менее, шанс остается, - рассказал Вадим Коровин.

Еще один муниципальный депутат, но другого московского района "Хамовники" Илья Азар побывал сначала на самой акции, а затем отправился в отдел полиции:

- Я был на площади, наблюдал задержания. Они проходили весьма жестко - в толпу, которая достаточно мирно стояла на площади, начали врезаться группы из 6-7 полицейских и выборочно выхватывать людей. Никакого ноу-хау в этих задержаниях не было. Из нового – это активное участие казаков в акции – раньше они стояли где-то в сторонке и давали интервью зарубежным корреспондентам, что не все у нас в России за Навального, а вчера они выполняли роль активных гражданских помощников режима. И периодически вспыхивали потасовки между ними и протестующими. Это не незаконно, но достаточно серьезное нарушение принятых норм.

- Телеведущий и член СПЧ Максим Шевченко неожиданно для многих призвал своих коллег по совету срочно собраться именно в связи с бездействием полиции в отношении ряженых казаков.

- Коллеги часто собираются. Когда у них сбор при Путине, они пытаются до него донести какое-то свое возмущение, а там уж как Путин решит. Может быть, получится сделать так, чтобы это не стало постоянной практикой, чтобы на все акции оппозиции не приходили отряды казаков с нагайками. Может быть, в этом смысле и поможет [их собрание], а в том смысле, чтобы зажержать кого-то из особенно отличившихся вчера казаков - я в этом сомневаюсь.

​- Вы были вчера и в ОВД, вас пустили к задержанным?

- Я приехал в ОВД "Хамовники", куда привезли 19 человек, поскольку я там муниципальный депутат, меня отказывались пускать около двух часов, наверное. Я стоял около входа. У нас была такая продолжительная беседа с капитаном, который стоял на входе. Человек был с юмором, но не пускал и говорил, что он ждет указаний ответственного и тогда пропустит, так-то он сам не против. Ну, это как обычно. Ответственного мы ждали часа полтора-два, который, наконец, он вышел и неохотно пропустил меня, а потом приехал уже Андрей Бабушкин, известный правозащитник, член Общественного совета при МВД.Вместе с ним был еще коллега. Собственно, в этот момент довольно много человек оказалось в ОВД, которые не являлись полицейскими. Но потом все ушли, я остался до 11 вечера, пока всех не отпустили. У нас достаточно много было несовершеннолетних задержанных. Приезжали родители, которые подписывали протоколы за своих детей. Всем записали 19.2 об участии в несанкционированном митинге. Всех отпустили.

- Как с ними обращались?

- Я не могу сказать, что в ОВД происходило до того как я пришел. Говорят, что никого не били, не пытали, хотя сказали, что до того как я пришел, с ними разговаривали достаточно жестко. А при постороннем человеке такого не было. Вообще, смысл нахождения муниципального депутата при задержанных скорее как раз именно в этом. Хотя им-то нужна была в первую очередь юридическая помощь, они спрашивали, можно ли протокол подписывать, что писать, что говорить…

Американца спрашивали что он там делал, знает ли он, кто такой Навальный, и есть ли знакомые в Госдепе

​- Юридической помощи у них никакой не было?

- У нас в отделении полиции адвокатов я не видел. Но у нас и задержанных было только 19 человек, а в другие ОВД, мне кажется, больше людей привезли. В нашем отделении, правда, был американец, которого задержали с протестующими. Он сидел там до самого конца. Его оставили, естественно, напоследок, то есть на четыре часа, хотя по закону только на три часам можно задерживать до предъявления каких-то обвинений. Американец этот по-русски не говорит. Поэтому он много часов сидел и ждал, когда им займутся. Посольстве США сказало, что это не их случай, то есть не настолько серьезная проблема, чтобы посольство предоставляло переводчика. В итоге уже ближе к полуночи приехал переводчик от полиции. С ним проводили допрос. Я на нем, к сожалению, не присутствовал, но мой коллега-депутат туда все-таки прошел, он настоял на своем присутствии, хотя они очень не хотели. Американца спрашивали что он там делал, знает ли он, кто такой Навальный и что это оппозиционный митинг, какие у него связи и есть ли знакомые в Госдепе. Суть в том, что его пытались развести, видимо, хотя он, на самом деле, просто преподаватель. И довольно странно делать из него какого-то нового Таргамадзе, вероятно, это такая была инициатива на местах. Ему тоже выписали протокол по 20.2 – участие в несанкционированном митинге. У него тоже будет суд, - рассказал Илья Азар.

По числу задержанных на втором месте вслед за Москвой следует Петербург. В воскресенье с утра задержанных начали доставлять в суды. Специально для этого на работу вызвали судей. Об этом Радио Свобода рассказал правозащитник Динар Идрисов:

- По данным объединенного штаба помощи задержанным, всего было задержано 230 человек. Изначально их доставили в 24 отдела. К утру было освобождено 19 человек. Уже к середине ночи было понятно, что число отделов увеличилось, поскольку по ряду районов людей перебрасывали двойками, тройками на ночь в другие отделы полиции. Раскидали практически по всему городу и в два де-факто пригорода: Колпино и Красное село, которые находятся на значительно отдалении от центра города. В этих отделах действительно достаточно ограниченные мощности по помещению административно задержанных на ночь в специальные помещения, которые отличаются от камер изоляторов временного содержания. Поэтому полиция перебрасывала людей. Кроме того, было понятно, что протоколы об административных правонарушениях (в большинстве случаев – это 20.2 часть 5, 19.3 часть 1 за одно и то же) ранее, чем к утру составлены не будут, поскольку защитники даже там, где смогли прорваться, столкнулись с тем, что ни с какими материалами их не знакомили. И это было объяснено отсутствием этих материалов дел, хотя к тому моменту прошло уже более 5-8 часов с момента задержания.

-То есть настолько массовые задержания стали неожиданностью для сотрудников полиции?

- Стоит подчеркнуть такую особенность, может быть, свойственную не только Санкт-Петербургу, что отделения полиции в районах, куда доставляют задержанных, достаточно изолированы от этого процесса. Оперативные дежурные практически ничего не могут сообщить, ссылаются на то, что вопросами задержанных занимаются представители Городского управления МВД. Они не имеют никаких полномочий или информации как-либо это комментировать и вмешиваться в этот процесс. Здесь нужно обратить внимание на очевидный произвол, когда людей, задержанных в Центральном районе Санкт-Петербурга с выявленным правонарушением опять же в Центральном районе, доставляли в другие районы Петербурга, поскольку с 2013 года действует приказ номер 3 по ГУВД Санкт-Петербурга о территориальной юрисдикции отделов полиции, из которого следует,что если правонарушение выявлено в одном районе, то оно в этом районе и должно быть оформлено. Сегодня начиная с 10-11 утра задержанных стали привозить в суды.

- Что им грозит?

Налицо очевидная установка на нарушение права на защиту и на ускоренный процесс рассмотрения дел

- По статье 19.3 – до 15 суток ареста, по 22.5. и – до 20 тыс. руб. штрафа или обязательные работы. Но пока информации об арестах нет (разговор состоялся днем в воскресенье, еще до первых сообщений о приговорах к арестам - РС). Те дела, которые были рассмотрены, завершились назначением штрафов по обеим статьям. Но пока что говорить о такой позитивной тенденции в условиях тотального негатива нельзя. Можно лишь сказать о произволе по недопуску защитников. Там, где защитники прорвались в здание судов, подзащитные заявляли их в заседании перед судом в письменном виде, но вообще защитников не допускают, причем абсолютно без объяснения причин. Налицо очевидная установка на нарушение права на защиту и на ускоренный процесс рассмотрения дел. По крайней мере по двум делам в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга, где находятся задержанные и журналисты из Москвы не допустили защитника, но при этом оба дела были очень быстро рассмотрены и задержанным были назначены штрафы без ареста. В то же время, вчера появилась неофициальная информация из спецприемника ГУ МВД на Захарьевской, что их просили подготовиться к приему около сотни лиц, которые будут судами арестованы. Пока информации об арестах, назначенных именно по событиям вчерашнего дня нет, - рассказал Динар Идрисов.

Первые сообщения о вынесении решений об арестах стали поступать во второй половине дня в воскресенье. Суд в Ростове-на-Дону арестовал активиста Владимира Хрипуна на 7 суток, в Петербурге на 9 суток арестован Богдан Литвин, еще один участник вчерашнего протеста арестован там же на 10 суток. Судебные заседания в разных городах происходят в настоящий момент и продолжатся в ближайшие дни.