ООН и Турция предостерегают Асада и Россию от операции в Идлибе

Провинция Идлиб на севере Сирии, которая находится под контролем вооруженной оппозиции, минувшей ночью и утром в среду вновь подверглась авиаударам, в которых предположительно участвуют правительственные ВВС и российские самолеты.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека, ударам подвергался район города Джиср-аш-Шугур. Накануне, по разным данным, в результате бомбежек погибли до 13 мирных жителей.

Многие наблюдатели полагают, что авиаудары могут быть подготовкой к началу наземной операции сил Башара Асада против вооруженной оппозиции. Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что намерен взять Идлиб под свой контроль, а глава МИД России называл провинцию "гнойником", с которым необходимо что-то делать.

Представители ООН предостерегают Асада и его союзников от начала наступления, указывая, что в провинции находятся до трех миллионов мирных жителей, в том числе беженцы из других районов Сирии.

С предостережением против начала операции выступил в среду и президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, он намерен обсудить ситуацию в Идлибе в ходе встречи с Владимиром Путиным и иранским президентом Хасаном Роухани 6 сентября.

Идлиб - последний (если не считать курдских территорий на востоке страны) анклав, удерживаемый вооруженной оппозицией в Сирии. Часть этой территории находится под контролем группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", признанной ООН террористической, другую часть контролируют бойцы так называемой Свободной сирийской армии и других противостоящих Асаду группировок.