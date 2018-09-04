СМИ: Сирийская провинция Идлиб подверглась воздушным ударам

Во вторник сирийская провинция Идлиб и ее окрестности, а также северные районы провинции Хама подверглись массированным воздушным бомбардировкам. Атаки совершают в том числе российские самолеты. Об этом сообщают турецкие издания Anadolu и Hurriyet, а также базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По данным вооруженной сирийской оппозиции, три российских истребителя нанесли несколько десятков ударов.

По данным спасательной организации "Белые каски", жертвами авиаударов стали три мирных жителя, сообщает Би-би-си.

Российские власти официально не комментируют сообщения об авиаударах по Идлибу.

Информация о бомбардировках поступила через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран от "серьезной гуманитарной ошибки" в случае атаки сирийского лидера Башара Асада на Идлиб. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отклонил это предупреждение, сказав, что Трамп демонстрирует "не полный" и "не всеобъемлющий" подход к проблеме.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд выступил против крупного военного наступления в Идлибе и рекомендовал провести точечные контртеррористические операции, которые не затронули бы невинных людей, сообщает Reuters.​

На протяжении последних недель американские и европейские чиновники высказывали беспокойство по поводу готовящейся Асадом военной операции по захвату Идлиба. По их мнению, она чревата большими жертвами среди мирного населения. Минобороны США пригрозило возмездием сирийскому правительству в случае, если оно применит химическое оружие в Идлибе. Как сообщали американские СМИ, Пентагон уже составил список своих потенциальных целей в Сирии.

В течение последнего месяца Минобороны России неоднократно заявляло о якобы готовящейся сирийскими оппозиционерами "провокации" с химоружием, которая, как утверждает ведомство, призвана спровоцировать нападение США и их союзников на силы Асада. Представители Дамаска пообещали установить контроль над Идлибом даже в условиях нападения со стороны западной коалиции.

Как отмечает агентство dpa, авиаудары призваны обеспечить наземное наступление сирийской армии на​ Идлиб — последний крупный оплот вооруженной сирийской оппозиции, в котором проживает до трех миллионов человек, в том числе около миллиона детей. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура признал необходимость борьбы с джихадистами в Идлибе, однако предупредил, что возможное масштабное наступление стало бы катастрофой для местного населения. По мнению спецпосланника, необходимо организовать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей провинции. Чиновники ООН опасаются, что в результате сражения за Идлиб до 800 тысяч человек могут лишиться своих жилищ.