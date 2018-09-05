Минкульт РФ: "Похищенным сокровищам Европы" не отказывали в прокате

В Министерстве культуры России заявили, что не принимали решения отказать в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму "Похищенные сокровища Европы". Оно готово, и представители студии могут забрать его, сообщила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. По ее словам, министерству понадобилось время для проведения дополнительной экспертизы.



Ранее в среду об отказе Минкульта выдать прокатное удостоверение документальному фильму "Похищенные сокровища Европы" сообщила в фейсбуке компания-прокатчик CinemaEmotion. Фильм должен был выйти в России шестого сентября – к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Фильм Клаудио Поли рассказывает о европейских произведениях искусства, которые были вывезены в Германию в годы Второй мировой войны и стали так называемой "коллекцией Гитлера". Мировая премьера картины состоялась в марте.