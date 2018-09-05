Членство единоросса в партии приостановили из-за ДТП в Тюмени

Тюменское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии председателя городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева, признанного виновным в ДТП с двумя погибшими, но избежавшего уголовного наказания.

Также стало известно, что прокуратура Тюменской области по поручению замгенпрокурора России Юрия Пономарева обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела в отношении Еремеева. Ранее дело было прекращено по ходатайству той же самой прокуратуры.

В понедельник Тюменский районный суд оштрафовал Еремеева на 160 тысяч рублей, признав его виновным в ДТП, но прекратив уголовное дело, заведенное на него. Также спикер Гордумы сохранил за собой водительские права.

Авария с участием Еремеева произошла в ночь на 25 июня. Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял спикер Гордумы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. В результате водитель и пассажир второй машины погибли. Уголовное дело в отношении Еремеева было прекращено "в связи с примирением с потерпевшим", а именно – с матерью погибшего водителя. Обвиняемый выплатил ей 3 миллиона рублей, хотя его официально задекларированный ежегодный доход – 2 миллиона 946 тысяч рублей.