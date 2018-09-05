В Сургуте полиция пришла к школьнику домой из-за поста в соцсети

В Сургуте полицейские пришли домой к школьнику и его родителям из-за оставленного комментария в группе оппозиционера Навального в соцсети "ВКонтакте". Как сообщила на своей странице в Facebook координатор правозащиты "Открытой России" Полина Немировская, сотрудники под роспись предупредили его об ответственности за организацию вооруженного мятежа.



15-летний подросток Юра написал в паблике "Навальный | Сургут": "А если [акцию] не согласуют? Всё равно надо выходить". Предположительно, речь шла о митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября.



В бумаге, которую школьника заставили подписать сотрудники МВД, также перечислены другие статьи, под которые якобы могли попасть его высказывания. Среди них – организация массовых беспорядков, экстремизм, призывы к экстремизму, демонстрирование фашистской символики, блокирование транспортных путей. Его также предупредили об ответственности за организацию митинга или пикета. При этом Немировская отмечает, что ответственность по этим статьям наступает только с 16 лет.

Ранее компания Mail.ru Group, которой принадлежит почтовый сервис Mail.Ru и социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях. А также предложила декриминализировать подобные случаи в будущем.



В единый день голосования 9 сентября сторонники Навального планируют провести акции протеста против пенсионной реформы во многих городах Сибири.