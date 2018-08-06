Mail.Ru Group призвала амнистировать осужденных за репосты

Mail.ru Group, которой принадлежит социальная сеть "ВКонтакте", призвала амнистировать "несправедливо осужденных" за репосты и лайки и декриминализировать подобные случаи в будущем. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Во многих регионах страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях."Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", - говорится в заявлении. В Mail.ru Group убеждены , что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены.

В конце июня в Государственную думу России был внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете. Его авторы считают, что репосты новостей и сообщений в социальных сетях "незначительны по степени общественной опасности" и поэтому не могут считаться уголовным преступлением.

По 282-й статье (предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы) за репосты и "лайки" в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".