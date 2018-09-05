Украина: в химическом выбросе в Крыму виноваты российские военные

Причиной химических выбросов на севере аннексированного Россией Крыма стало попадание снарядов в технологические емкости одного из химических предприятий вблизи Армянска в ходе учений российской армии. Об этом заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Как сообщил на брифинге в среду спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью с проведением стрельб проводились 13–19 августа, в частности, и в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов.

В результате попаданий снарядов эти объекты, по данным украинской разведки, были повреждены, что и привело к существенному ухудшению экологической обстановки на территории нескольких районов аннексированного Крыма. По словам Гуцуляка, российское командование пытается скрыть масштаб экологической катастрофы и избежать ответственности за ее возникновение, распространяя в СМИ ложную и искаженную информацию.





В ночь на 24 августа на севере полуострова произошел выброс неизвестного вещества, пострадали как минимум жители Армянска и села Перекоп, расположенного вблизи химического завода "Крымский титан". Местные жители до сих пор жалуются на отравленный химикатами воздух, а в соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне экологического бедствия погибли птицы и почти вся растительность.

Химический завод на севере Крыма, как заявил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, уже больше недели выбрасывает токсичные вещества, и последствия ощущают не только в нескольких районах полуострова, но и в Херсонской области.

Государственная пограничная служба Украины зафиксировала в воздухе ядовитые вещества, в частности, пары соляной кислоты. По словам помощника главы ведомства Олега Слободяна, накануне были первые случаи отправления украинских пограничников из-за выбросов завода "Крымский титан". Все пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма, в свою очередь, заявляют, что причиной выбросов стали испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном". Сообщается, что работа завода будет остановлена на две недели. Из Армянска эвакуируют детей в крымские санатории.