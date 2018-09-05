Глава НАТО поддержал Британию в выводах по делу Скрипалей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал заявление премьер-министра Великобритании по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. По словам главы военного союза, НАТО осуждает нападение и полностью солидарно с Соединенным Королевством.

В среду премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля отравили сотрудники российских спецслужб, которые действовали по приказу Кремля. Британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении – Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и спустя два дня улетели обратно. Соединенное Королевство выпустило европейские ордеры на их арест.

В российском руководстве неоднократно отрицали причастность к отравлению Скрипалей. Представитель МИД России в среду заявила, что фото и имена подозреваемых Москве "ничего не говорят". В Кремле подчеркнули, что Россия получала отказ или молчание в ответ на готовность к сотрудничеству по делу Скрипалей.