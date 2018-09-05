В Британии названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Прокуратура Великобритании подозревает двух человек, которые, как утверждается, являются гражданами России, в причастности к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Их имена - Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция заявляет, что ими около 40 лет, они путешествовали по подложным документам. Утверждается, что 2 марта они прилетели рейсом "Аэрофлота" лондонский аэропрт "Гэтвик" и покинули страну 4 марта, в день отравления Скрипалей.

Им предъявлены обвинения в покушении на убийство Скрипалей и британского офицера полиции, который также отравился в марте нервно-паралитическим веществом "Новичок". Обвинения предъявлены именно в покушении, а не в убийстве, поскольку все трое отравившихся выжили.

По словам представителя британской прокуратуры Сью Хэмминг, которые приводит Reuters, Лондон не будет обращаться к Москве с просьбой об экстрадиции Петрова и Боширова, "поскольку Россия не выдает собственных граждан". При этом выдан европейский ордер на арест.

По данным полиции, "Новичок" находился во флаконе из-под духов и был нанесен на дверь дома Скрипалей. Флакон в июне нашел житель соседнего города Эймсбери Чарли Роули. Он сам пострадал, а его подруга Дон Стерджесс погибла. Поскольку следствие пока не знает, где находился флакон с марта по июнь, обвинения в убийстве Стерджесс россиянам пока не предъявлены.

Официально полиция не комментирует вопрос о том, имеют ли оба россиянина отношение к спецслужбам, подчеркивая, однако, что отравление Скрипалей было "сложной трансграничной операцией".

Британские власти возлагают ответственность за покушение на российское государство.

Позднее в среду в парламенте с заявлением в связи с последними событиями должна выступить британский премьер Тереза Мэй.

МИД России заявил, что опубликованные Британией фото и имена подозреваемых Москве "ничего не говорят".