В Петербурге прошла акция памяти жертв красного террора

В Санкт-Петербурге правозащитная организация "Мемориал" совместно с Интерьерным театром провела акцию памяти, посвященную столетней годовщине декрета "О красном терроре". Мероприятие началось в среду днем с возложения цветов у Соловецкого камня на Троицкой площади, затем переместилось в Петропавловскую крепость. Там, у Головкина бастиона, на месте расстрелов и захоронений 1917–1921 годов развернулась художественная инсталляция, посвященная памяти жертв ЧК.

По словам члена “Мемориала” Евгении Кулаковой, важно помнить, что это одно из первых мест захоронений жертв советского террора находилось в Петрограде. Она напомнила, что историк Александр Марголис назвал это место первым островом архипелага ГУЛАГ. По словам Евгении Кулаковой, необходимо, чтобы это место захоронения было исследовано. Она сожалеет о том, что археологические раскопки были прекращены в 2014 году.

По мнению Кулаковой, такое отношение к исторической памяти можно сравнить с происходящим в урочище Сандормох, где сейчас идут раскопки с целью показать, что это не советское государство расстреливало и хоронило там своих граждан, а финские военные проводили казни советских военнопленных во время Великой Отечественной войны. При этом историки давно документально доказали, что этого быть не могло.

Участники траурной акции, прошедшей в среду, считают, что с тенденцией замалчивания правды о коммунистическом терроре необходимо бороться распространением правдивой информации и привлечением внимания к проблеме – в частности, проведением публичных акций. Артисты Интерьерного театра прочли стихи и отрывки из исторических документов, зажгли поминальные свечи. Затем прошел траурный митинг, где, в частности, говорилось о судьбах некрополей государственного террора. Среди выступавших был уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, который заверил, что решение о завершении археологических раскопок и увековечении памяти погибших уже принято. В акции приняли участие около 100 человек.