Минкомсвязи отказалось от перевода на SIM-карты, одобренные ФСБ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отказалось от перевода мобильных операторов на SIM-карты с использованием средств криптографической защиты, сертифицированных ФСБ. Об этом сообщает RNS со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к сотовому оператору.

По словам чиновника, приказ министерства о переходе на такие SIM-карты отменен. При этом источник, близкий к одному из сотовых операторов, не исключил, что это связано со сменой руководства в министерстве и приказ может быть принят позже.

Федеральный чиновник добавил, что на замену SIM-карт потребовался бы миллиард долларов ежегодно. Он также подтвердил, что отказ от этой инициативы связан с уходом из ведомства людей, курировавших вопросы связи.

О планах Минкомсвязи России перевести российских абонентов на новые SIM-карты для выполнения требований "закона Яровой" стало известно в конце августа.

По оценке операторов, требование внедрить отечественные системы криптографической защиты могут привести к затратам не менее пяти миллиардов рублей и необходимости регулярной замены SIM-карт.

Всего в России используют около 260 миллионов SIM-карт, которые закупают у двух иностранных производителей.

Согласно "закону Яровой", который вступил в силу 1 июля, операторы связи обязаны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио, видеозаписи и другую информацию от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Кроме того, они обязаны передавать эту информацию спецслужбам по их запросу.