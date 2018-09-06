В Ярославле избили депутата областной думы от ПАРНАС

В Ярославле избили депутата областной думы от Партии народной свободы (ПАРНАС) Сергея Балабаева. Об этом сообщается на странице партии в фейсбуке.

Накануне вечером Балабаев гулял с сыном, когда ему позвонили местные жители и рассказали, что неизвестные расклеивают в одном из подъездов дома листовки с эмблемой ПАРНАС, в которых были экстремистские призывы.

Депутат пошел за одним из расклейщиков в подъезд, где на него напали двое и начали избивать. Сын Балабаева вызвал полицию. Нападавшие хотели скрыться, но местные жители заблокировали их до приезда полицейских. Балабаев написал заявление о нападении и отправился в больницу. Предположительно, у него сотрясение мозга.

Балабаев утверждает, что нападавшие являются членами штаба кандидата в депутаты от "Единой России" Романа Слонина. По его словам, он узнал в них "постоянных участников собраний единоросса". Кроме того, на место происшествия приехал начальник штаба Слонина и стал защищать нападавших.

4 сентября в городе Рыбинске Ярославской области подожгли автомобиль кандидата ПАРНАС, депутата муниципального совета Дмитрия Бондарева. Он связывает поджог со своей предвыборной кампанией.