"Патриоты валят толпами": Юлия Самойлова объявила о готовности эмигрировать

Еще в начале мая нынешнего года певица Юлия Самойлова услаждала сердца патриотов, перед конкурсом "Евровидение" приняв участие в марше "Бессмертного полка" в Лиссабоне (тогда, впрочем, на ее долю досталось и немало глумливых комментариев):

Но, кажется, все изменилось. Сперва Самойлова провалилась не Евровидении (после чего от тех же "патриотов" на нее полились ушаты не самой лицеприятной критики), а теперь заявила о готовности эмигрировать из России. Собственно, видео с этим признанием длится шесть секунд и ничего иного не содержит:

Сперва признания Самойловой были опубликованы в ее официальном инстаграме, но затем пропали оттуда. Осталось лишь довольно красноречивое фото из Шереметьева с тегами "Европа" и "поехали":

В комментариях мнения, как говорится, разделились. Одни почитатели таланта певицы желают ей удачи, другие (очевидно, выпавшие из этой категории) проклинают.

izra5555

Да, такие комментарии, я в шоке, откуда столько злости, хочет девушка уехать, попробовать там свои силы, новые возможности, другая обстановка, пускай едет, удачи, пусть все получится)

lem700

Пиарнулась, бабок заработала, страну опозорила и сваливаешь?вот такая, как ты, уважением ни когда пользоваться не будешь, не смотря на всю твою показуху

Есть и версия, что речь идет о пиар-кампании (намек на что можно углядеть в заявлениях агента Самойловой о том, что он, мол, не в курсе планов певицы), но большая часть комментаторов в Сети все же восприняла слова певицы об эмиграции всерьез. И многие понимают ее, напоминая о травле, которую она пережила после Евровидения, и о нелегкой жизни инвалидов в России.

Маховская Ольга

Певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу‍. Так значит, за ее патриотическим порывом порвать всех на Евровидении скрывались банальное желание свалить из России?

Ну, Юля, если уж и ты...

Собственно, уже:

Некоторые комментаторы напоминают, что Самойлову долго использовала в своих целях российская государственная пропаганда – в том числе в связи с историей ее неслучившегося выступления на Евровидении в Киеве (Украина отказала певице во въезде из-за ее выступления в Крыму):

Есть и такое мнение:

Утром в четверг в пресс-службе Самойловой подтвердили телеканалу 360 ее отъезд из России, заявив: "Это вопросы здоровья". Ожидается, что позднее в четверг сама певица сообщит подробности.