"Покинуть район поражения". Почему лучше уехать из Армянска

В Красноперекопском районе Крыма, где с конца августа продолжаются выбросы неизвестного химического вещества, ситуация до сих пор не стабилизировалась. Из-за неприятного едкого запаха затруднено дыхание, жители Армянска, пригородов и даже пограничники на административной границе Крыма вынуждены постоянно носить маски. В интернете крымчане публикуют фотографии поржавевшей из-за выбросов бытовой техники и видео ядовитой утренней росы, которая при попадании на нее соды запускает химическую реакцию. Биологи рекомендуют уезжать из зоны загрязнения.

Вопреки тому, что первые выбросы в Красноперекопском районе Крыма произошли две недели назад (в ночь с 23 на 24 августа), детей из Армянска начали эвакуировать только во вторник. При этом власти аннексированного полуострова называют это не эвакуацией, а летним отдыхом, на который просто нашлись средства в бюджете. По словам жителя Армянска Павла (он попросил не называть его фамилию, но его контакты есть в распоряжении Радио Свобода), власти приняли это решение под давлением общественности: "Люди подняли шум, потому что ситуация сложная, а не наоборот".

Только 3 сентября, через 10 дней после первых выбросов, опубликованы рекомендации, как себя вести в зоне химического загрязнения: закрывать рот и нос ватно-марлевой повязкой, защищать кожу и голову при пребывании на открытом воздухе, закрывать входные двери и окна, не пускать детей на улицу, купаться с большим количеством проточной воды и отключить кондиционеры в автомобилях и помещениях. Задолго до этого жители пораженного района отмечали, что у детей шелушится кожа, на коже появляются аллергические реакции, а все маски в аптеках были распроданы. Ситуация не улучшилась и после обещания главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова открыть круглосуточную аптеку в центре Армянска, где ватно-марлевые повязки выдавали бы бесплатно. По свидетельствам горожан, никаких изменений нет.

Власти Крыма продолжают утверждать, что химические выбросы не представляют опасности для здоровья человека, что вводить режим чрезвычайной ситуации нет необходимости, однако житель Армянска Павел рассказывает, что испарения не позволяют вести обычный образ жизни:

– На руках у моего самого младшего ребенка, на ладошках, есть места, где кожа шелушится, как при загаре облезает. Сейчас жарко, но по ночам окна приходится закрывать, потому что, в особенности ночью, если ветер поворачивается в сторону города, дышать тяжело и запах противный. То есть смотрим по ветру: ветер меняется – открываешь, потом закрываешь, чтобы как-то избавиться от этого.

–​ А запах в воздухе постоянно присутствует до сих пор, все эти две недели?

– Он не исчез, не устранен его источник. Это подобно тому, как костер горит рядом: если на вас дует – дым будет здесь, если не дует – запах остается, но уже не столь едкий и сильный. То есть зависит от смены ветров.

–​ Не могли бы вы описать этот запах? Он химический, это запах разложения?

– Это химический запах, да. На зубах получается такая оскомина, будто яблок переел. Немного металлический неприятный запах.

–​ А как вы себя чувствуете, как здоровье ваше и ваших близких?

Запах серы разъедает нос

– У кого разные аллергические заболевания, у них обострение. У кого-то сильный насморк, у кого-то зуд в глазах. Астматики вообще ощущают очень это все остро.

–​ Что происходит сейчас на улицах города, устраняют ли как-то последствия, ту пыль, которая осела на детских площадках, улицах, домах?

– Что касается уборки, пригнали технику и поливают дороги. Это то, что я видел. А что касается ликвидации самой причины, они думают, как это сделать, но пока толком у них решения нет, я так понимаю. Надо же сначала разобраться с причиной. Они считают, что есть кислотный накопитель и там из-за падения уровня воды, жары, ветра началось испарение в таком сильном объеме. Поэтому есть необходимость пополнить его водой.

–​ А раньше были подобные выбросы в Армянске?

– Я сколько здесь живу – такого не видел, такого раньше не было. Завод уже работает около 50 лет.

Житель Крыма Энвер в ночь на среду пересекал административную границу и рассказал о том, что он увидел:

– Мы проезжали Армянск глубокой ночью, поэтому, чтó происходит в городе, я не смогу сказать, но как только я вышел из автобуса, сразу почувствовал запах серы. Дышать было ощутимо тяжело. Я шел и пока не прикрыл лицо, мне было очень тяжело. И очень многие люди вот так делают – что-нибудь к лицу прикладывают, потому что реально невозможно было дышать, носовая полость сразу начинает щипать. Запах серы разъедает нос. Абсолютно все сотрудники погранслужбы ходили в масках. Вообще пограничники стремились побыстрее пропустить людей, без лишних проверок.

–​ В самом Армянске говорят, что ржавеют предметы, на дорогах маслянистые пятна, на зданиях краска повреждена. Вы заметили что-то такое на границе?

– На границе я этого не замечал. Я хотел посмотреть на траву, на растительность, но, может, сейчас время года такое, но растения пожелтели.

Биолог, сотрудник Института органической химии и биохимии Академии наук Чехии Петр Хороший прокомментировал свидетельства жителей Армянска и очевидцев:

– Это может быть серная кислота, оксид серы, который мог выделиться. А какая фабрика там расположена?

–​ Завод "Крымский титан", он производит диоксид титана, серную кислоту.

Речь идет о довольно большой концентрации, потому что естественный кислотный дождик не может навредить

– Если кислотонакопитель находился там до того, как начались выбросы, а до этого ничего подобного не происходило, я не думаю, что из этого озера что-либо могло вдруг взять и вылететь. Скорее всего, какие-то вещества оказались не в озере, а в воздухе. Мне так кажется.

–​ То есть вы предполагаете, что с большей долей вероятности на заводе произошел внештатный выброс, я правильно понимаю?

– Да, он мог произойти. Возможно, это был выброс не в воздух, но непосредственно в кислотонакопитель. Но, мне кажется, что сам по себе этот отстойник спонтанно ничего такого сделать не мог.

–​ Есть две версии о том, какое вещество стало причиной загрязнения. Одна – что речь идет о сернистом ангидриде, а вторая, которая была выдвинута руководством завода "Крымский титан", что это хлористый водород.

– Я не знаю, какая технология используется на этом предприятии, но, если люди говорят о налете с зеленоватым оттенком, речь может идти и о соляной кислоте – это соединение хлористого водорода. Это вещество может вызывать раздражение на коже, вызывать коррозию, влиять на дыхательные пути. Поскольку люди уже начали замечать проявления, очевидно, речь идет о довольно большой концентрации, потому что обычный естественный кислотный дождик не может навредить.

–​ Один из жителей Армянска опубликовал видео с пятнами росы на подоконнике. Они железистого цвета, но я не уверена, что запись точно передает цвет этого вещества. Он посыпал его содой, и началась химическая реакция, появлялись пузырьки.

– Это означает, что там есть кислота. Я не могу сказать, какая конкретно это кислота, но любая кислота оказывает негативное влияние на окружающую среду. Особенно на растения. Они не могут убежать из зоны поражения. Все растения покрыты слоем кутикулы, который защищает растения от внешней среды, негативного влияния, и кислота его смоет, а листья умрут.

–​ Люди жалуются на неприятный запах уже на протяжении почти двух недель, без маски дышать невозможно. По вашему мнению, означает ли это, что выброс продолжается, или один выброс и продолжающаяся реакция?

– А какая там сейчас погода?

–​ Жарко и нет дождя.

– Если нет дождя и этот выброс закончился бы, то за три дня ветром должно было бы все это куда-нибудь отнести. Но это мое личное мнение, точно сказать не могу.

–​ Люди говорят, что, когда ветер дует в сторону города, они чувствуют сильный запах и вынуждены закрывать окна. И особенно запах усиливается ночью. Но когда ветер дует в другую сторону – запах не чувствуется.

– Это означает, что источник расположен в том направлении, откуда дует ветер.

–​ Если, как вы говорите, концентрация кислоты высокая, как людям себя обезопасить? Нужно ли бежать из этой области? Попытаться уехать?

– Это будет самый простой и самый верный способ. А если такой возможности нет, то нужно использовать марлевую повязку. Вообще если марлевая повязка облегчает дыхание, – это означает, что в воздухе есть частички, которые отфильтровываются. Это не обязательно испарения, это могут быть мелкие капли воды с кислотой, которые вызывают раздражение при дыхании. Марлевая повязка снижает доступ капель с кислотой в легкие.

Лучше всего покинуть район поражения

–​ Что еще? Не выходить из дома? Закрывать окна?

– Я думаю, что если помогает марлевая повязка, то ее нужно использовать. Но, конечно, лучше всего покинуть район поражения.

По мнению Петра Хорошего, оба вещества, названные как возможная причина химического загрязнения, могут вызывать и ржавение предметов, и реакции кожи, дыхательных путей, которые описывают жители Армянска и очевидцы.

Сотрудники Крымского центра экологического благополучия совместно с учеными два дня назад побывали в районе химического загрязнения и взяли пробы грунта, ржавого налета с металлических предметов, а также замерили содержание в воздухе сернистого ангидрида неподалеку от кислотонакопителя завода "Крымский титан". Содержание SO3 оказалось выше крайних значений имевшегося в распоряжении прибора (200 мг на куб. м), что более чем в 20 раз превышает нормальные показатели (10 мг на куб. м). При этом экологи отметили возникновение "острых "аллергических реакций" в зоне загрязнения, а также "вредное воздействие на растительность, начиная с Джанкоя". Также ими было высказано предположение, что жидкость из кислотонакопителя могла попасть в почву из-за трещины, что и привело к снижению ее уровня.

Из-за начавшихся выбросов, на заводе "Крымский титан" 4 сентября пообещали остановить производство на две недели, а работников отправить в отпуск с сохранением заработной платы. Однако в соцсетях тут же появились сообщения, что далеко не все сотрудники имеют право на такие условия.

Завод "Крымский титан" был запущен в 1971 году и в начале 2000-х перешел под контроль компании украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого власти США обвиняют в коррупции. В начале этого года у завода начались финансовые проблемы: кредитор – банк ВТБ – начал процедуру банкротства, а власти аннексированного полуострова заявили о долгах предприятия за газ. По решению суда завод, очевидно, не контролируется его владельцем, а назначенным временным управляющим. "Крымский титан" является градообразующим предприятием Армянска.

О том, что завод представляет угрозу для окружающей среды Крыма и Херсонской области, украинские власти предупреждали и ранее. В заявлении, сделанном в январе этого года Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, говорится, что в ходе деятельности предприятия образуются отходы: фосфогипс, пиритные огарки, гидролизная кислота, промывочная кислота и другие, которые сбрасываются в кислотонакопитель и обуславливают появление новых соединений, еще более опасных для окружающей среды и человека.

Еще одной проблемой для предприятия является недостаток пресной воды, которая перестала поступать по Крымскому каналу после аннексии полуострова Россией. В этом году в Крыму была объявлена чрезвычайная ситуация из-за сильнейшей засухи, которая также могла привести к снижению уровня воды в кислотонакопителе. Тем не менее пока не доказано, что именно эта проблема стала причиной химических выбросов.

Свою версию о причинах произошедшего выдвинуло и министерство обороны Украины. Представитель министерства Александр Мотузяник заявил, что Россия с 13 по 19 августа проводила учения в Крыму на границе с Херсонской областью, и один из снарядов попал в отстойник отходов "титанового и содового заводов".