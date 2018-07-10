Соленая земля. Почему в Крыму объявлена чрезвычайная ситуация

В аннексированном Россией Крыму – аномальная за последние три десятилетия засуха, в нескольких районах объявлена чрезвычайная ситуация. Страдает от этого в первую очередь сельское хозяйство, которое до аннексии было возможно вести благодаря днепровской воде, поступавшей из построенного в середине 60-х Северо-Крымского канала. Четыре года назад канал был перекрыт. Власти полуострова уже подсчитывают убытки: назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов заявив, что в этом году урожай зерновых в два раза ниже по сравнению с предыдущим годом, попросил у правительства компенсации. По его словам, убытки уже составили 400 миллионов рублей, а могут достичь миллиарда рублей.

Александр Лиев, который до аннексии полуострова работал в крымском правительстве как глава Комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, а затем как министр туризма, говорит, что озвученная Аксеновым сумма – чрезвычайна мала для Крыма, ведь она равна выручке, которую получало до 2014 года одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в Первомайском районе. Это значит, что сельскохозяйственная отрасль полуострова за четыре года после отторжения от Украины заметно потеряла.

– Возможно, убытки от засухи составят 1 миллиард рублей, как предполагает Аксенов – при том, что половина урожая зерновых по официальным заявлениям из-за засухи пропала. Это много или мало для Крыма, если сравнить с ситуацией в сельском хозяйстве до аннексии полуострова?

– Цифры Аксенова вообще сложно комментировать, я не понимаю, откуда он их берет. В Крыму на 2,5 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли – 1 миллион 200 тысяч гектаров пашен, из них треть – это орошаемые земли. В 2013 году орошалось порядка 300 тысяч гектаров. Возьмем такие культуры как рис. Рисовых чеков в Крыму было 30 тысяч гектаров, так вот только рисовые чеки давали почти 1 миллиард 200 миллионов гривен выручки в год (по курсу до аннексии Крыма – это приблизительно 150 миллионов долларов – РС). Но рис – не была основная культура, это всего лишь 30 тысяч гектаров. Например, кукурузу, очень влаголюбивую культуру, сеяли в Крыму почти на 100 тысячах гектаров. У Крыма была лидирующая позиция в Украине по производству сои. Она вырастала самой первой, поэтому и по цене была самой выгодной. Так вот сои было почти 200 тысяч гектаров в Крыму. Основная масса ее – почти 90 процентов – орошалась. Такие цифры по основным влаголюбивым культурам. Помимо них, конечно же, овощи. Крымские овощи в основном росли на орошении.

Это касается и частного земледелия: люди побросали даже частные огороды

Такие районы как Первомайский, Раздольненский, Советский, Черноморский, Сакский, Кировский, Симферопольский, Красноперекопский до 1950 года в учебниках географии Советского Союза считались полупустыней, потому что и флора, и фауна в этих районах соответствовала такому термину. Именно после появления 55 лет назад Северо-Крымского канала, который строили украинцы, эти районы стали пригодны для жизни. Без Северо-Крымского канала там нечем заниматься. Добывать воду из скважин, как это предлагали лихие захватчики, когда оккупировали Крым, – это ахинея. Люди, которые понимают в этом, как минимум улыбались, потому что в этих районах даже глубоководные скважины очень засолены. Их недостаточно для питьевого снабжения, а для орошения тем более.

Поэтому ведение сельского хозяйства как минимум в половине районов Крыма без Северо-Крымского канала в том масштабе, которое было раньше, невозможно. Это касается и частного земледелия: люди побросали даже частные огороды. В 2014 году еще возможно было что-то там делать, так как это был самый дождливый год в истории современной Украины за последние 20 с лишним лет. За счет этого, а также за счет того, что Северо-Крымский канал еще работал в 2013 году и в начале 2014, вода была. Влага в Крыму была. Поэтому 2014 год был довольно урожайным. Он был по урожайности не хуже, чем 2013. А вот и в 2015, и в 2016, и, соответственно, в 2017 годы урожайности практически не было на пашнях.

– Какой объем в экономике Крыма занимает сельское хозяйство? Насколько это большая отрасль была в то время, когда была вода из Северо-Крымского канала, и сейчас, когда ее не стало?

В Красноперекопском районе дома продаются дешевле, чем в 90-х годах. Хозяйства бросают

– Украина – аграрная страна. Крым – неотъемлемая часть Украины – такой же аграрный регион, как и Херсонская область. Миф про то, что Крым жил за счет туризма, – не более чем миф. Основной долей экономики Крыма всегда был аграрный сектор. На втором, третьем месте уже были промышленность и транзит. Но и промышленность, и транзит тоже умерли в связи с аннексией. И лишь на пятом месте была туристическая сфера с долей в 5 процентов ВВП Крыма. Хотя дело даже не в этих цифрах, не в том, сколько в бюджет дает аграрная сфера. Дело в занятости.

В Крыму жизнь почти миллион людей зависел от работы Северо-Крымского канала. Этот миллион людей живет в тех районах, которые я назвал. Плюс еще Бахчисарайский район – там садоводство, которое тоже отчасти использовало воду канала, часть большого Севастополя, потому что в Севастопольское водохранилище доходила днепровская вода, а также большая Феодосия и большой Судак. Поэтому потери нужно измерять цифрами занятости. Люди остались без работы. Я искренне с горечью говорю это, потому что я сам из этих районов. Я из Красноперекопска. Я не представляю, чем там могут заниматься люди. 30 тысяч гектаров рисовых чеков находились именно в Красноперекопске. Занимались этим около 60 хозяйств. В каждом из хозяйств работало 100-200 людей. Сейчас уже четыре года как такового рисоводства нет. И найти ему альтернативы там невозможно. В Красноперекопском районе дома продаются дешевле, чем в 90-х годах. Хозяйства бросают.

– Крымские власти говорят, что ничего страшного в том, что в Крыму не выращивают рис – нет, что перешли на бобовые. По вашему мнению, насколько это отвечает действительности?

– В 2014 году это так и было, потому что 2014 год был аномально влажным. Но в 2015 году бобовые ничего не дали, а в 2016 году уже никто никуда не перешел: сеяли в рисовых чеках зерновые. А рисовые чеки фактически разрушили! Рис – это очень сложная культура. И строительство рисовых чеков – очень трудоемкий процесс, который в Крыму проходил десятилетиями. Сейчас это все практически уничтожено, а восстановление, когда Крым вернется к Украине, займет годы и огромные инвестиции.

– Урожай зерновых в этом году крайне низкий. Как эта ситуация может повлиять на животноводство?

Возить их транспортом, да еще и до недавнего времени через Керченскую переправу – это уже золотые корма

– Животноводство от того, что нет украинской воды, пострадало больше всего. Животноводство напрямую связано с кормовой группой. А все корма произрастают на воде, то есть все животноводство в Крыму – от птицеводства до скотоводства, – так или иначе было связано с поливом. Поэтому в последние годы поголовье и птицы, и крупного рогатого скота, и свиней в Крыму очень сильно сократилось из-за того, что нет кормов. Россия пыталась решать эту проблему и завозила корма с материка, но корма мало стоят и много весят. А возить их транспортом, да еще и до недавнего времени через Керченскую переправу – это уже золотые корма. Пытались дотировать и, таким образом, выходили из этой ситуации. Дотации срабатывали в некоторых регионах – действительно помогли удержаться. Но всю жить дотировать, конечно же, не смогут. Животноводы, к сожалению, принимали кардинальное решение – хозяйства продавались, а скот вырезался.

– Часть крымского сельского хозяйства – это сады: персиковые, миндальные. Насколько они чувствительны к засухе и, вообще, к воде?

Процесс засоления почв занимает годы

– Они чувствительны к засухе. Они попадают в зону рискового земледелия, если они не подключены к системе орошения. Конечно же, в Крыму хороший благоприятный климат для того, чтобы в некоторых районах, особенно, конечно, в Бахчисарайском районе, заниматься садоводством за счет местных источников воды, естественного забора из водохранилищ и артезианских скважин, за счет которых орошают земли. Но все садоводство, которое было в Центральном и Северном Крыму зависело исключительно от орошения из Днепра. Но садоводство в Крыму, к сожалению, никогда не играло ведущую роль: максимум речь шла о 10 процентах от общего объема.

– Местная крымская сельскохозяйственная продукция использовалась для местных нужд, или вывозилась за пределы полуострова? Высокие цены на продукты, с которыми столкнулись крымчане после аннексии, связаны с тем, что сократились объемы сельскохозяйственного производства?

Крым всегда потреблял продовольствие с материковой Украины. Этого лишились, поэтому в Крыму и выросли цены

– 90 процентов продукции крымского сельского хозяйства (в основном это зерновые, рис) потреблялась не крымчанами. Все это перерабатывалось на материковой части Украины. Даже помидоры из Первомайского района Крыма перерабатывались в Херсонской области и попадали на крымские прилавки в виде кетчупов или других томатных соусов. Так же, как и крымское молоко: около 50 процентов вывозилось в Херсонскую или в Николаевскую области, а в Крым возвращалось в виде готовой продукции. К сожалению, переработка в Крыму была не сильно развита, поэтому мы очень много теряли в экономике. Крым был сильно привязан к Украине своим производственным циклом, поэтому уже в 2014 году разрыв отношений с Украиной привел к проблеме с тем, куда девать урожай. Тогда сработал российский госаппарат, отдали кому нужно приказы, и российские компании закупили у крымчан все, что они произвели. Это для России – капля в море. Эта проблема имеет немного другой угол. Крым всегда потреблял продовольствие с материковой Украины – 200 тысяч тонн продовольствия в месяц. Этого лишились, поэтому в Крыму и выросли цены.

– Можно ли, обращая внимание на нынешние низкие объемы производства, говорить о том, что сельское хозяйство в Крыму и в ближайшие годы будет терпеть убытки?

– Орошаемое земледелие, которого годами существовало в Крыму, давало возможность заниматься сельским хозяйством, даже не прибегая непосредственно к орошению – за счет того, что вода Северо-Крымского канала напитывала подземные и грунтовые воды. За последние четыре года ничего уже от этих в прямом смысле слова вливаний не осталось. Это однозначно будет приводить к засолению почв, а засоление почв – к деградации. Этот процесс занимает годы. Это не так, что – все, завтра – конец, как это любят живописать журналисты. Это процесс длительный и очень сложно обратимый. Исправление потом засоления почв займет годы.

Скажем так: год жизни крымских пашень без Северо-Крымского канала будет стоить пять лет восстановления этих почв. Кстати говоря, о воде еще цифру могу такую привести. Крым потреблял в среднем 1,5 миллиардов кубометров воды, из которых 700 миллионов съедало рисоводство и производство сои. Еще около 300 миллионов уходило на зерновые. На питьевое водоснабжение шло лишь 200 миллионов кубометров воды. Основной смысл Северо-Крымского канала был именно в этом. Неправда, что он обеспечивал питьевые потребности. Он обеспечивал аграрную сферу. Невозможно понять, как российские власти собираются сохранить жизнь хотя бы в регионах Центрального Крыма и Севера.

– Несмотря на то, что вода из Северо-Крымского канала частично использовалась также для питья, можно ли говорить о том, что в Крыму и без него будет хватать питьевой воды?

Я слышал много мнений "экспертов", которые говорили, что Крым умрет от жажды. Нет

– С питьевой водой коллапса не будет. Питьевые потребности Крыма в целом можно обеспечить за счет собственных крымских ресурсов. Это абсолютно точно, здесь не стоит лукавить. Я слышал много мнений "экспертов", которые говорили, что Крым умрет от жажды. Нет. Промышленная часть, сельское хозяйство, конечно, сильно зависели от воды из Днепра, а питьевые потребности в меньшей степени. Конечно, бывают годы очень засушливые. Такие годы могут в августе приводить к перебоям с водоснабжением. Конечно, это потребует ирригационных систем, которые должны были бы перебрасывать воду из водохранилища в водохранилище, чтобы распределять ее равномерно или по потребностям. Больше всего в этой связи страдают Кировский и Первомайский районы, наверное, отчасти еще и Черноморский район. А остальные районы без особых проблем можно обеспечить питьевой водой без Северо-Крымского канала.