Ротенберги и "зять Путина" попали в рейтинг богатейших семей Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг десяти самых богатых семей России. На первом месте в списке вновь находится семья Гуцериевых. Их общее состояние оценивается почти шесть миллиардов долларов.

На втором месте – Ротенберги. У них почти пять миллиардов долларов. Старшего - Аркадия - называют близким другом президента России Владимира Путина. США внесли его в санкционный список, в том числе - из-за строительства моста через Керченский пролив.

Третье место занимает семья Гапонцевых, которая владеет компанией IPG Photonics. Их Состояние - чуть более трех миллиардов долларов.

На седьмом месте - семья Шамаловых - с состоянием почти в полтора млрд долларов. СМИ полагают, что младший Шамалов – Кирилл – является зятем президента России. В апреле 2018 года член совета директоров компании "Сибур " Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список. Минфин США тогда отметил, что состояние бизнесмена резко выросло после того, как в 2013 году он женился на Катерине Тихоновой. Агентство Reuters называло её дочерью Путина. В январе агентство Bloomberg сообщило, что Тихонова рассталась с Кириллом Шамаловым.

Старшему Шамалову – Николаю – принадлежит более 10 процентов акций банка "Россия". В 2014 году банк попал под санкции за работу в аннексированном Россией Крыму. Сам Николай Шамалов также занесён в санкционный список как соучредитель кооператива "Озеро". Шамалова-старшего называют другом Путина.

В десятку богатейших семей России также попали братья Магомедовы, которые сейчас находятся в СИЗО. Председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и генерального директора компании "Кардо Альянс" Магомеда Магомедова обвиняют в хищении денег на госконтрактах.

В рейтинг Forbes включены только 10 самых богатых семей России. Нижняя граница рейтинга – 1,05 миллиардов долларов.