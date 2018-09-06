Четыре страны заявили о причастности России к отравлению Скрипалей

США, Франция, Германия и Канада поддержали позицию Великобритании о причастности России у покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в британском городе Солсбери.

Лидеры пяти стран в совместном заявлении призвали Россию раскрыть программу производства химического вещества "Новичок". Его использовали при покушении на Скрипалей.

5 сентября Тереза Мэй заявила, что бывшего Скрипалей отравили сотрудники российских спецслужб, которые действовали по приказу Кремля. Британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в нападении – Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон выпустил европейские ордеры на их арест.

"Заявление британских властей укрепляет стремление пресекать враждебную деятельность иностранных разведок на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и самих себя от пагубного вмешательства, направленного против нас", - говорится в заявлении.

Великобритания утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. А рамках расследования "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ заявила о высылке британских диппредставителей и закрытии Британского совета в России. Российские власти свою причастность к отравлению Скрипалей отвергают.