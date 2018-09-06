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Грани времени

"Красный террор": 1918 - ...? Эфир в 21:05

Жертвы красного террора в Крыму, 1918 год

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Масштабы и последствия репрессий большевиков обсуждают Консантин Боровой, Игорь Чубайс

100 лет назад - 5 сентября 1918 года - было принято Постановление СНК РСФСР «О красном терроре», «узаконившее» практику массовых репрессий в отношении граждан бывшей Российской империи.

Официально «Красный террор» был прекращён 6 ноября 1918 года, но заданная им траектория репрессий против своего народа продолжается многие десятилетия.

Чем был «красный террор», каковы его масштабы и хронологические рамки - обсуждают политик Константин Боровой, философ Игорь Чубайс.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

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