"Красный террор": 1918 - ...? Эфир в 21:05

100 лет назад - 5 сентября 1918 года - было принято Постановление СНК РСФСР «О красном терроре», «узаконившее» практику массовых репрессий в отношении граждан бывшей Российской империи.

Официально «Красный террор» был прекращён 6 ноября 1918 года, но заданная им траектория репрессий против своего народа продолжается многие десятилетия.

Чем был «красный террор», каковы его масштабы и хронологические рамки - обсуждают политик Константин Боровой, философ Игорь Чубайс.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.