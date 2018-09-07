Британские журналисты называли бывшего майора ФСБ России Бориса Карпичкова одним из ключевых свидетелей по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. В марте живущий в Великобритании уже 20 лет Карпичков рассказал о том, что 12 февраля получил предупреждение от источника в российских спецслужбах о готовящихся покушениях на Скрипаля и еще семерых политэмигрантов. В этом списке было и его имя.

Карпичков утверждает, что в 2007 году его уже пытались отравить в Новой Зеландии и он чудом выжил. По словам Карпичкова, за покушением на Скрипаля и его дочь стоит 54-летний офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. В апреле Карпичков рассказал об этом следствию в ходе пятичасового допроса.

Карпичков не сомневается, что за отравлением в Солсбери стоят российские спецслужбы, однако считает неверным заключение, что "Петров" и "Боширов" работали на ГРУ. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

– Кажутся ли вам выводы расследования по делу Скрипалей убедительными? На все ли вопросы даны ответы и что еще предстоит прояснить?

ГРУшники в основном ориентированы в своей подготовке к действию в несколько иных полевых условиях

– Нет, не кажутся. У меня есть очень серьезные сомнения, что "сапоги" из ГРУ (какими бы крутыми они ни были) способны организовать подобную операцию и провести ее. Парочка, которая засветилась в Лондоне и Солсбери, могла быть "контрактниками" (с "бэкграундом" службы в ГРУ), но однозначно работающими под строгим контролем ФСБ. Несмотря на то что Россия анонсировала создание сил специальных операций в структуре ГРУ (если не ошибаюсь, дело было в 2013 году), тем не менее ГРУшники в основном ориентированы в своей подготовке к действию в несколько иных полевых условиях (Чечня, Приднестровье, Крым, Абхазия, Осетия, Донбасс, Иран, Ирак, Афган, а также в последнее время Сирия). Там они как рыбы в воде.

Что до "плавания" на оперативных просторах в странах Запада и прочего мирного зарубежья, то, согласно моим личным познаниям, ГРУшники либо предпочитают отсиживаться на дипдолжностях военных атташе при посольствах, либо занимают пригретые должности "подкрышников" или даже "нелегалов" в различных компаниях "прикрытия", либо, на худой конец, занимаются "бизнесом" (мне известные конкретные случаи, когда ГРУшники продавали оружие, либо "редкоземы" стратегического назначения, скандий, например, в такие теплые местечки, как Перу, бывшая Югославия, Северная Корея, Иран). ГРУшники не занимаются такой неблагодарной работой, как "зачистка", – они все считают себя такими же "белыми воротничкам", как СВР. Таким образом, я не верю, что это были "чистые" ГРУшники. Равно как и считаю, что вовсе не "совпадение" то, что покушение произошло именно в те дни, когда Юлия прибыла из Москвы в Великобританию.

– Они планировали отравить Юлию? Зачем?

– Юля могла быть в курсе (невольно) чего-то такого, о чем должна была "забыть" – навечно. Помните, что Сергей и Юлия "пропали с радаров" (выключили свои мобильники) в день покушения, 4 марта, где-то примерно на три часа (между полдесятого утра и часом дня)? Где же они были?

– Если бы у вас была возможность задать вопросы следствию, о чем бы вы спросили?

Я стопроцентно уверен, что эта пара в действительности выполняли вовсе не те функции, которые им приписывают

– У меня таких вопросов не меньше дюжины. Например, насчет "заботливого соседа", который вместе с женой ни с того ни с сего зачем-то поперся с Сергеем в аэропорт встречать Юлию 3 марта. Я прожил тут 20 лет и могу утверждать, что англичане себя так не ведут. Даже если ты находишься в дружеских отношениях с соседом, ты можешь ни разу не побывать у него дома. Я уж не говорю о таком нонсенсе, как "подвозить" кого-то в аэропорт, а затем на собственной машине возвращаться вместе в неблизкий Солсбери. И вообще в "расследовании" слишком много нестыковок.

– Кажется странным вопиющий непрофессионализм сотрудников ГРУ (или, как вы говорите, ФСБ), которые прилетели из Москвы, улетели в Москву и оставили столько следов. Вас это удивляет?

– Я стопроцентно уверен, что эта пара в действительности выполняли вовсе не те функции, которые им приписывают, хотя согласен с выводами британских правоохранителей в том, что они непосредственно причастны к покушению.

– Зачем российским спецслужбам понадобилось убивать Скрипаля, да еще и таким изощренным способом?

Ситуация могла кардинально поменяться после того, как Путину доложили, что, допустим, Скрипаль "снова начал работать против России"

– Мне кажется, что Скрипалю решили устроить "показательную казнь" за его повторное "предательство". Представьте себе такой сценарий: Россия "простила" Скрипаля и забыла о нем после скандального провала "группы Чапман" и последующего обмена в 2010 году. Но ситуация могла кардинально поменяться после того, как Путину доложили, что, допустим, Скрипаль "снова начал работать против России". Я с легкостью допускаю, что тут у Путина могла "закрыться ширма", как было и в деле об отравлении Литвиненко. В свое время я провел частное расследование относительно того, что в действительности приключилось с Литвиненко, но то, что мне удалось найти, оказалось никому здесь не интересным.

Точно так же у меня имеется информация о том, что лично Путин и его близкие высокопоставленные холуи, имеющие непосредственное отношение к ФСБ (не ГРУ), организовали покушение на Скрипалей. Относительно "изощренности" способа – не считаю отравление изощренным. Отравление подобными препаратами является фирменной маркой именно ФСБ. В начале 90-х мне самому было предложено избавиться от двух "предателей" в Латвии, которые поставили под угрозу провала работу шпионской группы, которой мне в ту пору доводилось руководить в интересах ФСБ.

– После такого скандала с отравлением Литвиненко, они снова идут на аналогичное убийство в Великобритании, и все подготовлено так небрежно. Это идиотизм с их стороны или какая-то хитрая игра?

– Не идиотизм и не игра, а самая обыкновенная и цинично рассчитанная (хотя исполненная с огромным количеством косяков) операция по "публичной казни".

​– А какие главные косяки?

– "Петров" и "Боширов" просто завалили дело. Хотя я обоснованно не считаю их непосредственными исполнителями, а, скорее, выполнявшими вспомогательные функции и главными "доставщиками препарата".

Фамилия и оперативный псевдоним лица, которое могло быть непосредственно причастно к покушению на Скрипалей, мне были озвучены не случайно

Кстати, подобное имело место и в деле Литвиненко. Согласно моим личным "изысканиям", помимо исполнителей, Лугового и Ковтуна, в Лондон для выполнения миссии приезжали еще как минимум два профессионала (один занимался координацией, а второй был профессиональным топтуном и наблюдал за перемещениями Литвиненко после его встречи с итальянским профессором Скарамеллой, после которой Литвиненко и направился на встречу с Луговым и Ковтуном, на которой и был отравлен. Цель работы "наружника" в данном случае была установить четко, не пасут ли Литвиненко британские спецслужбы – выявить возможное контрнаблюдение. Более того, помимо обозначенных двух лиц, в деле отравления Литвиненко были задействованы и другие "ресурсы", один из которых – "спящий" агент ФСБ, обитающий в Англии.

– Вы давали обширные показания по делу Скрипалей. Как вы оцениваете свою роль в изобличении преступников? Не боитесь, что вам будут мстить?

– Я не считаю, что моя информация оказалась пригодной, хотя все, о чем я говорил, было воспринято серьезно. Более того, фамилия и оперативный псевдоним лица, которое могло быть непосредственно причастно к покушению на Скрипалей, мне были озвучены не случайно. Проблема в том, что местные следаки не в состоянии предъявить этому человеку ничего: в отличие от "Петрова" и "Боширова", он является настоящим профи.

Все меры безопасности, которыми "любезно обеспечила" меня и мою семью Британия, выразились в цветном буклете

Относительно опасений за собственную жизнь – я не считаю себя самоубийцей, равно как и не полагаюсь на помощь местных правоохранителей. Вероятно, вы будете шокированы и не поверите моим словам, но все меры безопасности, которыми "любезно обеспечила" меня и мою семью Британия, выразились в цветном буклете, в котором описываются меры по обеспечению "собственной безопасности при террористической опасности". Вообще-то это долгая история, о которой я могу вещать с такой злой иронией, что это вряд ли понравится британским властям.