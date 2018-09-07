NYT: Сергей Скрипаль сотрудничал с испанскими спецслужбами

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, которого в марте отравили в Великобритании нервно-паралитическим веществом "Новичок", консультировал правоохранительные службы Испании, занятые борьбой с российской организованной преступностью. Информацию об этом со ссылкой на источник в испанском правительстве опубликовала в четверг The New York Times . По сведениям газеты, Скрипаль также работал в последнее время с чешской и эстонской разведками.

Точные даты и темы разговоров на этих встречах неизвестны – эта информация засекречена, сообщил собеседник газеты.

Консультантом того же подразделения испанской полиции, борющегося с российскими ОПГ, был и Александр Литвиненко, бывший офицер ФСБ, отравленный в Лондоне в 2006 году радиоактивным полонием.

В середине 90-х годов полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал при российском посольстве в Мадриде под прикрытием военного атташе. Именно там, как следует из материалов его судебного дела, его завербовала британская разведка. В 2004 году он был арестован в Москве и спустя шесть лет освободили в рамках обмена шпионами.

В среду британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей – Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон выпустил европейские ордеры на их арест.

США, Франция, Германия и Канада поддержали позицию Великобритании о причастности России к покушению. Глава британской делегации при ООН Карен Пирс, выступая в Совете Безопасности, дала понять, что Лондон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Москвы. Российские власти причастность к отравлению Скрипалей отвергают.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в английском городе Солсбери 4 марта с признаками отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания считает, что к отравлению причастны российские власти.