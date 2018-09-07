Верховный суд РФ снова разъяснит свою позицию по экстремизму

Верховный суд России работает над поправкам в свое постановление о судебной практике по делам об экстремизме в социальных сетях. Об этом сообщают "Ведомости". Пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов подтвердил, что заседание пленума по этому вопросу планируется в сентябре.

Источник газеты отмечает, что речь идет о двух вопросах. Во-первых, в поправках хотят указать, что сама по себе экстремистская публикация или ее репост не свидетельствует о желании автора разжигать вражду. Наличие такой цели должно подтверждаться другими доказательствами. Во-вторых, решая вопрос о наличии цели разжигания вражды, суд должен учитывать контекст публикации, комментарии, количество просмотров, содержание всего аккаунта и характеристику пользовательской аудитории.

Директор центра "Сова" и член президентского Совета по правам человека Александр Верховский назвал возможные поправки "вполне разумными", но требующими доработки. Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков напомнил, что было уже два постановления пленума Верховного суда по экстремистским делам – в 2011 и 2016 годах. На фоне тех поправок обсуждаемые сейчас "выглядят еще менее серьезными", отметил правозащитник.

В середине августа Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", направила в Государственную думу России, Верховный и Конституционный суды и Министерство юстиции обращение с инициативой амнистировать осужденных по экстремистским статьям за репосты и лайки. Идею поддержали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министерство связи и Русская православная церковь.

В начале сентября Генеральная прокуратура взяла на особый контроль все дела по экстремизму.

В 2017 году по 282-й статье за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.