Южный интерес. Владимир Бекиш - о законе русской жизни

Многие россияне уверенно гордятся тем, что Россия сегодня – хранитель мира, защитница народов и борец с терроризмом. Самый яркий пример тому – Сирия. Если бы не российские бомбы и ракеты, то кто знает, что стало бы с "законно избранным" президентом Сирии Асадом? И с сирийской нефтью. Сирийской оппозицией, игиловцами, иранцами, курдами…

Понятно, что есть, есть люди, которые говорят: сирийская история – не только борьба с террористами. И даже не столько борьба с террористами, сколько обыкновенная гражданская война, каких было и будет на свете еще немало. И в этой гражданской войне, в чужой стране, Россия выступила на стороне одной из сторон (извините за тавтологию). В силу всяких разных интересов. Возможно, интересов далеко не "всяких разных" людей.

И еще при этом есть люди, которые пытаются проводить аналогии сирийской войны с афганской войной конца XX века. И соответственно, с ролью России (или СССР в те времена) в этой и той войнах. А роль эта была такова, что СССР, "…в соответствии со статьей 51 Устава ООН и по просьбе законно избранного правительства Афганистана", попытался сохранить власть тогдашнего режима в борьбе с собственным народом. Потратил на это СССР тогда бог весть сколько денег, только по официальным данным, более 15 тысяч убитых советских солдат и офицеров и, в конце концов, уполз из Афганистана. Ни с чем.

Ну и ладно. Было это давно, и аналогии тут, в современной России, неуместны. Но вот какая история: есть на свете такая страна – Йемен, в которой вот несколько лет имеет место вполне себе жестокий внутренний военный конфликт на религиозной почве. Не так давно (видимо, исходя из выдающейся роли России в гражданской войне в Сирии) некоторые политические и военные деятели из Йемена обратились с призывом к президенту Путину вмешаться в ситуацию в их стране. То есть, говоря попросту, ввести войска, советников, ЧВК на стороне одной из воюющих группировок. Не будем притворяться: в Йемене идет обычная гражданская война. За обладание страной. Ее ресурсами. Деньгами, властью, территорией. И вот мне кажется, что ждать великой миротворческой миссии России в Йемене осталось не так долго…

Конечно, не стоит проводить всякие неуместные аналогии между этими историями. Ну, поучаствовал СССР в гражданской войне в Афганистане. Так ведь с благими намерениями! И в сирийской гражданской войне Россия тоже ведь на одной стороне против другой стороны не просто так воюет. И в гражданской войне в Йемене, если придется участвовать, то тоже наверняка найдутся благородные цели. С одними против других воевать. Деньги потратить. Людей потерять.

Может, это просто какой-то загадочный закон существования русского народа: участвовать в чужих гражданских войнах?

И в Ливии уже несколько лет идет гражданская война: за контроль над страной, ресурсами, территорией. И вот одна из воюющих сторон, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, прожженный борец за собственные интересы, обратилась к России с просьбой о содействии в благородном деле – очистить Ливию от всех неугодных Хафтару и взять страну под контроль. И как-то так уже получилось, что Россия уже и оружие Хафтару поставляет, и бойцов его обучает, и раненых лечит в своих госпиталях... Ну, одним словом, вполне деловито участвует в гражданской войне в Ливии – за одну из сторон.

Чем это кончится? Сильно предполагаю, что тем же, чем и всегда. То есть придется в конце концов России утереться и убраться из Ливии. Опять. Как убрался в свое время из Ливии Советский Союз, который уверенно поддерживал режим Каддафи – оружием, деньгами, советниками… В итоге остался ни с чем и еще долги и кредиты простил.

Или, скажем, такая страна, как Центральноафриканская Республика. Которая с недавних пор у нас на слуху, потому что там погибли российские журналисты, погибли в результате странной истории, и вообще выясняется много странного, и опять там – в этом "странном" – Россия. Как выясняется, в ЦАР по факту – гражданская война. То ли уже вовсю идет, то ли начинается… Одним словом, есть там крупные военизированные группировки, которые воюют и с правительством ("законно избранным"), и между собой. Выясняется, что Россия уже не первый месяц поставляет в ЦАР и оружие, и "…оказывает содействие в защите и охране законно избранного президента страны". И вроде бы российские ЧВК в ЦАР замечены, а уж советники и военные инструкторы присутствуют там "…на легальных основаниях, по просьбе законно избранной власти". Ну и, конечно, мы можем предположить, чем закончится в итоге для России военное содействие "законно избранной власти" ЦАР. Что-то подсказывает, что большим разнообразием, по сравнению с другими случаями "содействия" и "помощи", этот случай отличаться не будет.

И вот вопрос: а может, это просто какой-то загадочный закон существования русского народа? Участвовать в чужих гражданских войнах, чтобы, потратив деньги и ресурсы, потеряв убитыми своих граждан, защитив чужие интересы, убраться восвояси и ни с чем? Потому что в памяти всплывает и еще кое-что. Вот, скажем, в Анголе в 70-е годы прошлого века вспыхнула гражданская война. И что? Кто встал на сторону одной из воюющих сторон (извините за тавтологию)? Встал танками, боеприпасами, которые поставлялись из СССР в Анголу? Советниками? Деньгами? Советский Союз! А чем закончилась ангольская история для СССР и его преемника, России? Ничем. Утерлись, простили сотни миллионов долгов и кредитов и, ничего взамен не получивши, убрались восвояси. Или не очень далекий от Анголы Мозамбик: тоже гражданская война, продолжавшаяся 16 лет. И тоже советское оружие, техника, боеприпасы, советники… Итог? Мозамбик поблагодарил Россию за списание в 2017 году 90% долгов…

Конечно, можно сказать, что все эти истории – чистое совпадение. Случайность. Очень может быть. Правда, если посмотреть совсем уж вглубь истории – скажем, в 30-е годы прошлого века, то наткнемся мы на Испанию, в которой в 1936 году началась гражданская война. И как-то так получилось, что на стороне одной из сторон (извините за тавтологию) в этой гражданской войне отчаянно воевал Советский Союз. И не просто поставлял оружие и боеприпасы, но именно воевал, в Испанию отправились тысячи "добровольцев", так и сегодня именуют некоторую категорию российских граждан в Донецке и Луганске. И чем кончилось? Правильно. Красивой песней "Гренада".

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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