В Белгороде задержали координатора штаба Алексея Навального Евгения Карпова. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" и группа "Команда Навального | Белгород" во "ВКонтакте".

Карпова задержали ночью около его дома и доставили в отдел полиции №3. С чем связано задержание, не сообщается. К задержанному активисту не пускают адвоката и не регистрируют заявление о допуске, ссылаясь на то, что книгу учета якобы забрало начальство.

Сегодня должно состояться слушание по иску Карпова к администрации города о согласовании акции против пенсионной реформы, анонсированной сторонниками Алексея Навального во многих городах России в единый день голосования 9 сентября.

В преддверии акции полиция задерживает и арестовывает сторонников оппозиционера, на них заводят уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам, в штабах проводят обыски.

В Томске в пятницу сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом (Центра "Э") задержали организатора митинга против пенсионной реформы, волонтера штаба Навального Андрея Фатеева. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалий" сообщила руководитель штаба Ксения Фадеева. На активиста составили административный протокол об организации акции без уведомления.

Самого Алексея Навального в конце августа арестовали на 30 суток за акцию в поддержку "забастовки избирателей", состоявшуюся в январе. Накануне суд отказался отменить арест оппозиционера.