Сторонников Навального задерживают в преддверии акции 9 сентября

В Челябинске за несколько дней до запланированной акции против повышения пенсионного возраста завели дело о призывах к массовым беспорядкам. Городской суд накануне выпустил постановление об обыске у местного жителя Тараса Лобойченко, а также неких неустановленных лиц. Об этом сообщил на своем канале в Telegram глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Уже известно, что сегодня утром активиста местного штаба Навального Леонида Лукина вызвали в прокуратуру за то, что он распространял листовки с информацией об акции 9 сентября. Мать активиста рассказала порталу "ОВД-Инфо", что представители ведомства запугивали ее сына. Ранее о визитах полиции рассказал координатор челябинского штаба Борис Золотаревский.

В Краснодаре сегодня задержали двух волонтеров штаба Навального - Никиту Шевченко и Виталия Вотановского. "ОВД-Инфо" сообщает, что их увезли в неизвестном направлении. До этого стало известно о задержании местного журналиста Александра Савельева и сотрудницы штаба Навального Веры Холодной. На нее составили протокол об организации акции без уведомления. О задержании Холодной, которая снялась в ролике об акции 9 сентября, сообщал именно Савельев. В чем обвиняют его самого, пока не ясно.

Накануне в Кемерове задержали координатора штаба Навального Станислава Калиниченко. Его обвинили в "размещении нацистской символики в соцсети Одноклассники". В Новосибирске полицейские обыскали штаб сторонников оппозиционного политика, а в Сургуте полицейские пришли домой к школьнику из-за оставленного комментария в группе Навального в соцсети "ВКонтакте".

Самого Алексея Навального в конце августа арестовали на 30 суток за акцию в поддержку "забастовки избирателей", состоявшуюся в январе. Накануне суд отказался отменить арест оппозиционера. В единый день голосования 9 сентября сторонники Навального планируют провести акции протеста против пенсионной реформы во многих городах России.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.​

Позднее глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.​