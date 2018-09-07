Союз биатлонистов России не восстановили в правах

Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России, оставив его в статусе временного члена организации. С декабря минувшего года Россия не имеет голоса на заседаниях конгресса IBU и не может претендовать на проведение международных стартов. Причиной послужили допинговые скандалы в российском спорте.

29 членов конгресса выступили против восстановления России в правах, а "за" проголосовали 20. В российском Союзе биатлонистов утверждают, что это решение не повлияет на выступления россиян на международных состязаниях.

В конце августа в Международном союзе биатлонистов заявили, что четырех российских спортсменов подозревают в применении допинга. Сообщалось, что речь идет об олимпийских чемпионах Евгении Устюгове и Светлане Слепцовой, уже завершивших карьеру, а также о чемпионе Европы Александре Печенкине и победиле юниорского первенства мира Александре Чернышове.

По данным "Спорт Экспресс", решения комитета IBU по Слепцовой и Устюгову могут быть вынесены уже на следующей неделе.

В июне Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил финансирование Международного союза биатлонистов. Такое решение последовало вскоре после известия о том, что руководство IBU помогало российским спортсменам скрывать допинговые нарушения.​

В феврале Россия была лишена чемпионата мира 2021 года в Тюмени из-за многочисленных допинговых нарушений последних лет. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане выступили только четверо российских биатлонистов.