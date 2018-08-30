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Четырех российских биатлонистов подозревают в применении допинга

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Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает ​четырех российских атлетов в применении допинга. Об этом говорится в опубликованном в четверг официальном заявлении Российского союза биатлонистов. Имена в нем не указаны, но в организации подчеркивают, что трое спортсменов завершили карьеру, а один сейчас не тренируется и не выступает за сборную России.

Неназванный источник агентства ТАСС сообщил, что речь идет об олимпийских чемпионах Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове, а также Александре Печенкине и Александре Чернышове.

Двукратного чемпиона Устюгова, который завершил карьеру после Олимпийских игр в Сочи, также упоминает портал "Чемпионат.com".

В июне Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил финансирование Международного союза биатлонистов. Такое решение последовало вскоре после известия о том, что руководство IBU помогало российским спортсменам скрывать допинговые нарушения.

В феврале Россия была лишена чемпионата мира 2021 года в Тюмени из-за многочисленных допинговых нарушений последних лет. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане выступили только четверо российских биатлонистов.

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