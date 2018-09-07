Трамп назвал саммит с Путиным одной из лучших встреч в своей жизни

Президент США Дональд Трамп назвал саммит с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля "одной из лучших встреч в жизни". Трамп сказал об этом, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана, передает CNN.

Он вновь назвал состоявшуюся встречу отличной и добавил, что им с президентом России удалось обсудить множество вопросов. "Они хотели, чтобы у меня был боксерский поединок на сцене. А у нас состоялась отличная встреча. Мы поговорили про Украину, про Сирию. Обсудили защиту Израиля", – сказал Трамп, имея в виду под "ними" своих политических противников в США.

Ранее CNN со ссылкой на источники в спецслужбах США и европейских стран сообщил: в Кремле считают, что итоги саммита превзошли ожидания, однако удивлены, что после встречи проводимая Трампом политика в отношении России не стала более дружественной.

Переговоры Путина и Трампа прошли в Хельсинки 16 июля. Президенты более двух часов общались только в присутствии переводчиков. После саммита американская пресса и политические оппоненты – как демократы, так и часть республиканцев – подвергли Трампа критике за его поведение на итоговой пресс-конференции. По мнению многих комментаторов, тогда Трамп вел себя слишком мягко по отношению к российскому лидеру и не затронул ряд болезненных для Путина вопросов.