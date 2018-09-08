Мужской клуб спорт

В какую сторону движется эмансипация большого спорта и как меняются традиционные игры? Рассказывают религиовед, обозреватель "Независимой газет" Павел Скрыльников, философ Владимир Нишуков и президент Федерации ЛГБТ-спорта России Александр Агапов.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 8 августа в пять часов вечера.