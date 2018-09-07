Страны Балтии призвали Walmart изъять товары с символикой СССР

Власти Литвы, Латвии и Эстонии призвали крупнейшую торговую компанию мира Walmart убрать из продажи майки и другие товары, которые содержат изображения символики СССР. Об этом сообщает Associated Press.

Посол Литвы в США Роландас Кришюнас опубликовал в своем фейсбуке письмо, в котором он заявил об "ужасных преступлениях", творившихся "под знаменами серпа и молота". Дипломат написал, что сотни тысяч литовских граждан, оказавшихся во власти Советов, были убиты, изнасилованы, высланы, подвергнуты пыткам и разлучены с семьями. По этой причине, сказал посол, "футболки и другие продукты с символами массового убийства должны быть немедленно изъяты".

По данным BNS, парламентарии трех стран Балтии направили в Walmart отдельное обращение, в котором назвали "прискорбным" тот факт, что компания, по их мнению, "не проявляет уважения к миллионам граждан, ставших жертвами тоталитарного режима". Авторы послания указали, что торговая сеть тем самым "участвует в продвижении ценностей тоталитаризма, нарушения прав человека и подавления демократии".

Представители Walmart пока не отреагировали на эти обращения.

В мае спортивная фирма Adidas согласилась отозвать красные футболки с советской символикой. Майки продавались в преддверии чемпионата мира по футболу в России.

Власти балтийских стран называют "оккупацией" период нахождения в составе СССР — с 1940-го по 1991-й. Россия не согласна с такой характеристикой. Законы Литвы и Латвии запрещают советскую и нацистскую символику на публичных мероприятиях.