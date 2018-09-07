В ходе протестов на юге Ирака погибли десять человек

По меньшей мере десять человек погибли, более 100 пострадали в результате протестов в городе Басра на юге Ирака. Протестующие подожгли несколько административных зданий, а также блокировали работу главного порта страны Умм-Каср. Ранения получили десятки полицейских. В городе введен комендантский час. Об этом сообщает Reuters.

Акции в Басре начались в июле. Тогда местные жители выражали недовольство уровнем безработицы и состоянием инфраструктуры города. Протесты усилились после массового отравления питьевой водой, в результате которого пострадали более шести тысяч человек. После инцидента в городе начались перебои с работой водопровода и электричеством.

На этой неделе протесты переросли в беспорядки. 6 сентября, демонстранты перекрыли автомагистраль Багдад—Басра и начали устраивать в городе пожары, используя бутылки с зажигательной смесью. Среди прочих, протестующие подожгли офис представительства движения "Хезболла" и здание государственного телеканала "Аль-Иракия".

Для разгона демонстрантов полиция сначала применила слезоточивый газ, а затем открыла по толпе огонь, уточняет Reuters. По оценкам агентства, в протестах участвуют несколько сотен человек.

Басра – второй по величине после Багдада город Ирака. Он находится в 55 километрах от Персидского залива и является центром добычи и переработки нефти. Через морской порт города идет наибольший объем экспорта всей иракской нефти.