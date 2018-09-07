Тушивших "Зимнюю вишню" пожарных заподозрили в сговоре

Кемеровские пожарные могли устроить сговор, чтобы помешать расследованию дела о возгорании в торговом центре "Зимняя вишня", считают в Следственном комитете. Об этом в суде заявил представитель ведомства.

Сегодня решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину. Следователь по делу полагает, что в рядах МЧС есть "некая корпоративность", поскольку показания спасателей совпадают.

На вопрос адвоката о том, проводилась ли проверка на предмет наличия сговора, следователь ответил утвердительно, сославшись на то, что сведения об этом есть в материалах дела. Он также добавил, что пострадавшие при возгорании в ТЦ получают угрозы от друзей обвиняемых.

25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар, причиной которого, предположительно, стало короткое замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел, арестовано 11 человек.