Украина: 37 пограничников отравились из-за ядовитых выбросов в Крыму

Из-за ядовитых выбросов на заводе "Крымский титан" пострадали 37 украинских пограничников, несущих службу на границе с аннексированным Россией Крымом. Об этом журналистам сообщил председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев, передает УНИАН. Он рассказал, что работники пропускного пункта "Каланчак" страдают поражением органов дыхания и общим ухудшением здоровья. По мнению главы области, причиной массового отравления стал ветер, который разнес токсичные испарения.

Сообщается, что пятеро пограничников размещены в одесском госпитале Госпогранслужбы. Большинство пострадавших пошли на поправку после оказания им помощи на месте. Пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" закрыты на выезд в Крым. Возле них установлены мобильные медпункты.

В ночь на 24 августа на севере полуострова произошел выброс неизвестного вещества. Местные жители, в том числе в городе Армянске и селе Перекоп, жалуются на отравленный химикатами воздух. В соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что в зоне экологического бедствия погибли птицы и почти вся растительность. 5 сентября были зафиксированы первые случаи отравления украинских пограничников.

В Министерстве обороны Украины заявили, что причиной инцидента стали августовские учения российской армии. По данным ведомства, во время стрельб снаряды попали в технологические емкости одного из химических предприятий вблизи Армянска.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма, в свою очередь, заявляют, что причиной бедствия стали испарения содержимого кислотонакопителя, который используется "Крымским титаном". Сообщалось, что работа завода будет остановлена на две недели. Из Армянска эвакуируют детей в крымские санатории.