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Франция обвинила Россию в попытке перехватить спутниковые данные

Министр обороны Франции Флоранс Парли, сентябрь 2017 года

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Россия пыталась перехватить зашифрованные данные с военного франко-итальянского спутника, который используется армиями обеих стран для безопасной связи. Об этом в пятницу заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

По ее данным, инцидент произошел в прошлом году. Тогда на высоте 36 тысяч километров российский спутник радиоэлектронной связи "Луч-Олимп" подошел к спутнику Athena-Fidus ("Афина-Фидус") слишком близко, сообщила глава военного ведомства.

Она сказала, что "попытка слушать соседей не только недружелюбна, но и является актом шпионажа".

Ранее в США заявляли об "аномальном" поведении российского спутника-инспектора. Аппараты такого типа способны маневрировать на орбите, чтобы сближаться с другими спутниками и получать информацию о них. Об этом говорила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет. Как сообщало Минобороны России, данный аппарат был запущен в октябре 2017 года.

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