CNN: США начали военные учения в Сирии в ответ на угрозы России

Военнослужащие США на юге Сирии начали внезапные учения из-за угроз со стороны России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника. По его данным, маневры стали прямым ответом на заявления Минобороны России, которое дважды за неделю предупреждало США о готовности нанести удары по тем районам Сирии, где могут располагаться американские военные.

Цель маневров — продемонстрировать Москве возможности США в Сирии, заявил капитан Уильям Урбан, главный представитель Центрального командования Коалиции.

Войска отработают способность быстро развертываться, проводить интегрированную атаку воздушными и наземными силами, а также совершать быстрые проникновения во вражеские позиции. В операции задействованы в том числе ударные вертолеты. Учения проходят в провинции Хомс — рядом с Эт-Танф, где находится американская военная база.

Командир Шон Робертсон подчеркнул, что США не ищут конфронтации с Москвой, однако без колебаний защитят американские войска и их союзников, как это происходило в прошлом. Телеканал приводит заявление неназванного американского чиновника, который сказал, что американская сторона посоветовала россиянам "держаться подальше от Эт-Танф", поскольку в Пентагоне, по его словам, готовы "дать ответ".

Отмечается, что особенное беспокойство у Пентагона вызвало вчерашнее заявление России о вероятном ударе крылатыми ракетами по местам расположения американцев. Москва утверждает, что на этих территориях находятся вооруженные исламисты.