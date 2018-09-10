Мощи. Андрей Мальгин – о Богом хранимых

Когда я учился в школе, одной из моих любимых книг была переведенная на русский язык повесть Джеральда Даррелла "Моя семья и другие звери", повествующая о детских годах, проведенных автором на греческом острове Корфу. К настоящему времени эта книга экранизирована (и даже трижды), поэтому получила широкую известность. Там есть запоминающийся эпизод о том, как семья Даррелла пришла в местную церковь и обнаружила в ней мощи святого Спиридона, к которому выстроилась очередь паломников:

"Подойдя к гробу, все наклонялись, целовали ступни и бормотали молитвы, а в это время из верхней части саркофага святой Спиридон с черным высохшим лицом глядел сквозь стекло с выражением крайнего неудовольствия. Стало ясно: хотим мы этого или нет, но нам придется целовать ноги святому Спиридону. Обернувшись, я увидел, что мать безуспешно пытается ко мне прорваться… Наконец она в отчаянии отбросила всякую осторожность и прошипела мне поверх голов:

– Скажи Марго, чтобы не целовала... воздух... пусть целует воздух.



Я развернулся, чтобы передать это Марго, но опоздал; она уже истово целовала ноги Спиридона, чем привела в изумление и восторг окружающих. Когда пришла моя очередь, я последовал указаниям матери: громко и с великим почтением поцеловал воздух примерно в шести дюймах от ног мумии. После чего меня потеснили и изрыгнули из церкви на улицу, где толпа уже дробилась на группы, болтая и посмеиваясь. Марго ждала на паперти с весьма довольным видом. Через минуту загорелые пастухи вытолкнули из церкви нашу мать. Она, пошатываясь, спустилась к нам по ступенькам.



– Эти пастухи, – обессиленно выдохнула она. – Что за манеры... а запах... смесь ладана с чесноком... я чуть не задохнулась... как можно так пахнуть?



– Нет, не зря мы здесь оказались! – радостно воскликнула Марго. – Особенно если святой Спиридон выполнит мою просьбу.



– Эта процедура – верх антисанитарии! – сказала мать. – Вместо того чтобы лечить от болезней, они их распространяют. Страшно подумать, чтó мы могли бы подцепить, если бы поцеловали его ноги!



– А я поцеловала, – удивившись, сказала Марго.



– Марго! Ты в своем уме?!



– Я сделала как все.



– Какая муха тебя укусила, что ты на это пошла?



– Я подумала, что он может меня избавить от прыщиков.



– Прыщики! – фыркнула мать. – Считай, тебе повезло, если не подхватила кое-что похуже.

На следующий день Марго слегла с сильнейшим гриппом, и в глазах матери святой Спиридон упал ниже плинтуса. Спиро послали в город за врачом…

– По-по-по. – Он с важным видом вошел в спальню и окатил Марго волной презрения. – По-по-по! Как же неумно с вашей стороны. Целовать ноги святого! По-по-по-по-по! Могли запросто подхватить мерзкий вирус. Вам повезло, это всего лишь инфлюэнца. Следуйте моим советам, или я умываю руки. А в дальнейшем прошу не усложнять мне жизнь подобными глупостями. Еще раз поцелуете ноги какому-то святому, и я вас лечить не стану... По-по-по... вот ведь угораздило".

Книга Даррелла множество раз переводилась на русский язык и десятки раз издавалась в СССР и в нынешней России. Среди миллионов ее читателей наверняка были люди, узнавшие на днях, что те самые мощи святого Спиридона, описанные Дарреллом, прибыли на российскую землю с гастролями.

Одна ты на свете! Одна ты такая – хранимая Богом родная земля!

Правда, к нам привезли только его правую руку. Ноги, которые поцеловала Марго Даррелл, остались на греческом острове. Руку смогут поцеловать жители двенадцати российских городов. В конце сентября рука будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве, пролежит там почти месяц, после чего вернется на Корфу и воссоединится с остальной частью Спиридона Триминфунтского. К руке можно будет приложиться с 10.00 до 18.00, без выходных. Для VIP-гостей будет организован отдельный проход. Кстати, когда гастроли начинались, в Краснодаре и Екатеринбурге, рука была доступна для паломников круглосуточно, и очередей там не было, но потом организаторы гастролей сочли, что немного ажиотажа не помешает.

Гастроли Спиридона сопровождаются мощной информационной поддержкой. Протоиерей Всеволод Чаплин сказал в интервью "МК": "Сейчас кризис, сложное время, многие теряют работу… Я думаю, он приезжает к нам в очень удачное время, сейчас он нужен людям в России". "По словам Всеволода Чаплина, в связи с обеднением большого количества людей в нашей стране и с распространением уныния из-за постоянной погони за деньгами недостатка желающих поклониться Спиридону не будет".

Нисколько не сомневаюсь: к храму Христа Спасителя, как это уже не раз бывало, выстроится многокилометровая очередь. Помните, что там творилось, когда в 2011 году гастролировал "пояс Богородицы"? Разумные люди, в том числе и из числа церковнослужителей, пытались тогда вразумить жертв церковных маркетологов: постойте, часть пояса Богородицы уже давно находится в Москве, причем в нескольких сотнях метров от храма Христа Спасителя, в Обыденском переулке, в церкви Ильи Обыденного. Куда там! Люди стояли по восемь часов, с ними мучились их дети, многие из которых были больны (муки претерпевались ради их чудесного исцеления). В очереди случались многочисленные обмороки и, к сожалению, кражи. В полицию обратилась артистка из сериалов Ирина Гусева. Она сообщила, что, желая прикоснуться к чудесной реликвии, лишилась драгоценностей на 5000 долларов. "Два колье, три кольца и крестик были переплетены в одну связку и лежали в кармане шубы, – рассказала сотрудникам полиции 27-летняя Евгения Гусева. – Я собиралась приложить их к поясу Пресвятой Богородицы. Одно кольцо – с аквамарином и бриллиантом, второе – с сапфиром и рубином, одна подвеска – с бриллиантами и вторая – с бриллиантами и изумрудом".

Увы, желающие приложиться к мощам пресвятого Спиридона могли бы погуглить, и тогда они бы убедились, что и на этот раз можно избежать изнурительных очередей. Для этого совсем не обязательно искать блат, чтобы раздобыть VIP-пропуск в ХХС. Частицы мощей хранятся в двух московских церквах: в храме Воскресенья Словущего на Успенском Вражке и в Покровском храме Данилова монастыря. Причем Данилову монастырю мощи подарил в 2007 году греческий митрополит Нектарий, то есть они, так сказать, атрибутированы. Есть мощи святого Спиридона и в других российских городах. Их можно найти в самых неожиданных местах. Например, три года назад частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского передал храму исправительной колонии №1 в Тверской области митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Но – этот народ непобедим! Мы не ищем легких путей. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Одна ты на свете! Одна ты такая – хранимая Богом родная земля!

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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