Барак Обама раскритиковал республиканцев и Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп пытается нажиться на недовольстве американцев. С таким заявлением выступил бывший американский президент Барак Обама, сообщает CNN.

Во время своего выступления в университете в Иллинойсе Обама раскритиковал Республиканскую партию и администрацию Белого дома. Экс-президент отметил, что в американском обществе растут разобщение и националистические настроения. Они, по словам Обамы, привели к беспорядкам в Шарлотсвилле летом 2017 года. Бывший президент призвал дать отпор дискриминации. CNN отмечает, что эти слова являются упреком в адрес Трампа. Ранее действующий президент США отказался однозначно осудить националистов, участвовавших в беспорядках в Шарлотсвилле.

Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Северной Дакоте, назвал речь своего предшественника очень скучной. "Я смотрел ее, но я заснул", – сказал Трамп.

Ранее президент США неоднократно критиковал Обаму за проводимую внешнюю политику. По мнению Трампа, его предшественник, в частности, не смог выстроить отношения с Россией и позволил Москве аннексировать Крым.

В США проходит кампания в преддверии промежуточных выборов. Они намечены на 6 ноября. В ходе выборов полностью сменится состав палаты представителей Конгресса и часть сенаторов.

Экс-президент США Барак Обама практически прекратил политическую деятельность после того, как покинул свой пост. Однако он решил поддержать демократов на предстоящих выборах.

Согласно данным социологических опросов, треть американцев считает Обаму лучшим президентом США. На втором месте оказался Рональд Рейган, на третьем – Билл Клинтон. Дональд Трамп оказался на четвертом месте. Действующего президента США назвали лучшим 10% участников опроса.