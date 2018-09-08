В челябинской больнице нашли "капсулу времени"

В областной больнице Челябинска строители обнаружили послание потомкам. Оно находилось в водочной бутылке. Фотокопию записки публикует региональный портал 74.ru.
Письмо датируется 1980 годом. Написали его плотники, которые строили больничный корпус. Авторы послания сообщают, что зарплата плотника пятого разряда составляет 180–200 рублей в месяц. "С продуктами вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев (генеральный секретарь ЦК КПСС. – РС) отправляет всё за границу", – пишут строители.
В конце послания рабочие просят нашедшего сообщить о находке.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.