Кадыров создал комиссию для решения "спорных вопросов" с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал комиссию для урегулирования "спорных вопросов" при установлении границ республики. Из текста указа Кадырова, опубликованного на чеченском сайте правовой информации, следует, что комиссия подготовит документы для уточнения линии границы. Председателем комиссии назначен председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.

Несколько недель назад стало известно, что на административной границе Чечни и Ингушетии появилась строительная техника в сопровождении вооружённых людей. Очевидцы утверждали, что чеченская сторона намеревалась передвинуть свой блокпост вглубь ингушской территории, сообщает Би-би-си.

Сунженский район, расположенный на территории Чечни и Ингушетии в последние годы остается предметом спора между двумя республиками. Единственный договор о разграничении территории был подписан первыми президентами Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым в 1993 году. Позднее многие нормативные акты, принятые в Чечне в период правления Дудаева, были признаны нелегитимными, а стороны, в период обострения взаимных отношений, обвиняли друг друга в притязаниях на чужую территорию.