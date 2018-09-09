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В Москве накануне акции Навального задержали Любовь Соболь

Любовь Соболь, юрист ФБК

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В Москве утром в воскресенье задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и ведущая канала Navalny Live Любовь Соболь. Об этом в твиттере написал юрист ФБК Иван Жданов.

В Москве сегодня сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести акцию против повышения пенсионного возраста. Власти заявляют, что акция не согласована.

Накануне в Москве были задержаны еще двое сорантников Навального - Георгий Албуров и Владимир Милов. Их обвинили в организации несогласованной акции и оставили в полиции до суда.

Сам Навальный сейчас отбывает 30-дневный арест.

Акции против повышения пенсионного возраста прошли на Дальнем Востоке. Во Владивостоке несколько сот человек прошли шествием к администрации города.

Акции прошли также в Хабаровске и Южно-Сахалинске. В Хабаровске, по данным штаба Навального, около 10 человек были задержаны, в том числе организаторы.

На улицы вышли жители Томска, Кемерова, Барнаула и других городов Сибири. Всего сторонники Навального планируют выйти на улицы в 80 городах России.

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