До начала протестной акции в Санкт-Петербурге еще два часа
Акция протеста в Красноярске
Около тысячи человек продолжают шествие по главной улице Новосибирска, Красному проспекту, сообщают Сибирь.Реалии.
Люди скандируют "Долой пенсионную реформу" и "Путин грабит народ". Полиция сопровождает колонну, но в ход событий не вмешивается. Многие автомобилисты приветствуют сигналами участников акции протеста, в ответ люди им аплодируют.
В Москве, тем временем, проходят выборы мэра города. Вот что происходит на избирательных участках
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