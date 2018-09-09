Около тысячи человек продолжают шествие по главной улице Новосибирска, Красному проспекту, сообщают Сибирь.Реалии.

Люди скандируют "Долой пенсионную реформу" и "Путин грабит народ". Полиция сопровождает колонну, но в ход событий не вмешивается. Многие автомобилисты приветствуют сигналами участников акции протеста, в ответ люди им аплодируют.