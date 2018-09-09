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Политика

live Пенсионный протест. Планы властей вывели людей на улицы в день выборов

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До начала протестной акции в Санкт-Петербурге еще два часа

Акция протеста в Красноярске

Около тысячи человек продолжают шествие по главной улице Новосибирска, Красному проспекту, сообщают Сибирь.Реалии.

Люди скандируют "Долой пенсионную реформу" и "Путин грабит народ". Полиция сопровождает колонну, но в ход событий не вмешивается. Многие автомобилисты приветствуют сигналами участников акции протеста, в ответ люди им аплодируют.

В Москве, тем временем, проходят выборы мэра города. Вот что происходит на избирательных участках

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