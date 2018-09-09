СМИ: Россия провела "самую жестокую" за месяц атаку в Сирии

8 сентября российские военные самолеты провели "самую жестокую" за месяц атаку в Сирии, сообщает AFP со ссылкой на правозащитников. В течение трех часов они нанесли более 60 ударов на юге контролируемой вооруженной оппозицией провинции Идлиб. В ходе налетов погибли не менее четырех человек, в том числе женщина и двое детей.

Среди прочего удары поразили подземный госпиталь, нанеся ущерб зданию и оборудованию. Атакам поверглись в том числе пустующие объекты, рассказали представители базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. По данным организации, целью ударов были позиции джихадистов и вооруженной оппозиции.

По данным Reuters, в воскресенье российские и сирийские самолеты продолжили интенсивные бомбардировки в провинциях Идлиб и Хама. В атаках участвуют сирийские вертолеты, которые сбрасывают бочковые бомбы с поражающими осколками. За два дня силы России и Асада разрушили три больницы и два центра гражданской обороны, рассказали сотрудники американского Объединения организаций по оказанию помощи и медицинских услуг (UOSSM).

В последний раз аналогичная по масштабам атака произошла в Алеппо, где погибли более 50 человек.

В пятницу прошел саммит с участием лидеров Турции, Ирана и России. Они не смогли выработать единую позицию по поводу дальнейшей судьбы Идлиба — последнего оплота оппозиции, где проживают три миллиона человек, включая миллион детей. Президент Турции Реджеп Эрдоган опасается очередного наплыва беженцев в свою страну. Он заявил, что наступление закончится гуманитарной катастрофой и еще большим кровопролитием.

В субботу более 100 морских пехотинцев США провели на юге Сирии учения, в ходе которых отработали военно-воздушные удары под прикрытием артиллерийского огня. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военное командование. По словам представителей США, цель операции — убедить Россию не совершать атак в районах расположения американских баз. На прошлой неделе Москва дважды предупреждала США о готовности нанести удары по территориям в Сирии, где располагаются американские спецподразделения. США предупредили Россию, что без колебаний защитят американские войска и их союзников, как это происходило в прошлом.