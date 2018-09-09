Неожиданно жесткие задержания в Екатеринбурге

По данным "ОВД-инфо", 9 сентября в Екатеринбурге на акции сторонников Навального против пенсионной реформы задержаны 129 человек. Силовики вели себя неожиданно жестко. Среди задержанных - три журналиста. Им вменяют участие в несогласованной акции, хотя те предъявили редакционные удостоверения. Пресс-секретарь местного управления МВД Валерий Горелых заявил: "Мы не делаем разницы между участниками митинга и журналистами". В ответ крупнейшие региональные СМИ опубликовали открытое письмо начальнику свердловской полиции с требованием извиниться за незаконные задержания.