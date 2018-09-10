Стартовый комплекс космодрома Восточный требует ремонта

Под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный в грунте обнаружили пустоты. Об этом сообщает ТАСС. Причины образования пустот собеседник агентства не назвал. На их ликвидацию "Роскосмос" уже заключил контракт стоимостью 4,6 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Первый стартовый комплекс для ракет "Союз-2" на космодроме строили с 2012-го по 2016-й год. Первый запуск с него совершили 28 апреля 2016 года.

Космодром Восточный в Амурской области начали строить 6 лет назад. Его стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. Первый запуск с Восточного был запланирован на 27 апреля 2016 года, однако из-за неполадок состоялся только на следующий день. Второй пуск – в ноябре 2017 года – был неудачным. В "Роскосмосе" потерю 19 спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока "Фрегат". Последний пуск прошел 1 февраля этого года.