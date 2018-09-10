WSJ: Асад разрешил армии применить химоружие в Идлибе

Сирийский президент Башар Асад разрешил своим войскам применять химическое оружие, включая хлор, при наступлении в провинции Идлиб. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке. Минобороны США разрабатывает варианты акции возмездия против сирийского правительства в случае применения химоружия. Президент Дональд Трамп, однако, пока не решил, как именно следует реагировать, и следует ли наносить удары по российским и иранским войскам, которые действуют в союзе с Дамаском.

Чиновники, знакомые с обсуждением этого вопроса, рассказали, что Трамп грозил нанести массированный удар по сирийской армии в случае, если Асад допустит масштабное кровопролитие в провинции, где проживают 3 миллиона человек и сосредоточены 70 тысяч бойцов сирийской вооруженной оппозиции. Однако в Вашингтоне рассматривают и невоенные способы давления, такие как экономические санкции против сирийских официальных лиц. Об этом рассказал изданию высокопоставленный чиновник президентской администрации.

За последние два года администрация Трампа дважды атаковала сирийскую инфраструктуру из-за предполагаемых химических атак, в которых погибли десятки мирных жителей.

Неделей ранее Белый дом пригрозил Асаду немедленным военным ответом в случае использования химоружия в Идлибе. В то же время, как утверждает WSJ, Вашингтон стремится избежать крайнего сценария. По этой причине советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео убеждают Москву предотвратить возможные химатаки со стороны ее союзника.

В Минобороны России, напротив, продолжают распространять версию о якобы готовящейся сирийской оппозицией провокации, которая, по мнению Кремля, станет поводом для западных союзников нанести удар по армии Асада.

По данным правозащитников, за последние три дня российские и сирийские авиаудары в Сирии убили десятки мирных жителей, в том числе детей, а также разрушили три больницы и два центра гражданской обороны, оставив тысячи людей без медицинской помощи. ООН, западные страны и Турция предостерегают сирийские власти и Россию от наступления в Идлибе. В Москве и Дамаске, однако, настаивают на том, чтобы Идлиб — последний крупный оплот вооруженной оппозиции — перешел под полный контроль сирийского правительства.