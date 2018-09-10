Двух участников акции протеста в Москве обвиняют в нападении на полицию

В Москве против двух участников акции протеста против повышения пенсионного возраста возбудили уголовные дела, обвинив их в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает правозащита "Открытой России".

По данным адвоката организации, обвинения предъявлены 24-летнему Виктору Федосееву и 36-летнему Василию Костылеву. Оба были задержаны 9 сентября на улице Большая Дмитровка в центре Москвы, где произошли столкновения между участниками несогласованной акции протеста и полицией.

Ранее московская полиция сообщала, что уголовное дело возбуждено против одного человека.

В понедельник должен состояться суд о мере пресечения для обвиняемых - сообщает "Открытая Россия".

Всего в воскресенье в Москве были задержаны, по данным ОВД-Инфо, 43 человека. По всей России задержанных более тысячи, наибольшее количество (около 500) - в Петербурге.