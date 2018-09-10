В Краснодаре задержали и избили адвоката Михаила Беньяша

В Краснодаре в воскресенье на акции протеста против повышения пенсионного возраста был задержан адвокат Михаил Беньяш.

Как сообщил адвокат Алексей Аванисян, Беньяша задержали сотрудники правоохранительных органов в штатском. По дороге в ОВД он, как утверждается, был избит в машине.

Несколько часов к нему не пускали защитника. Беньяша осмотрели врачи, однако признали его состояние "удовлетворительным", он был оставлен в ОВД. На фотографиях, сделанных вечером в воскресенье, на лице и теле адвоката видны следы побоев.

Сообщается, что Михаила Беньяша обвиняют в административных правонарушениях - участии в несогласованной акции и неповиновении полиции. Суд состоится сегодня.

Всего в Краснодаре, по данным ОВД-Инфо, в воскресенье были задержаны 60 участников акции протеста, организованной сторонниками Алексея Навального.

По всей России задержанных более тысячи. Среди них не менее 17 журналистов, которые освещали акции протеста - их список приводит Профсоюз журналистов.