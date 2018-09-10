Суд в Крыму подтвердил отказ Балуху в досрочном освобождении

Украинский гражданин Владимир Балух вновь не смог добиться освобождения из заключения в аннексированном Россией Крыму. Верховный суд Крыма 10 сентября не удовлетворил апелляционную жалобу Балуха на решение нижестоящего суда, который ранее отказался освободить активиста в условно-досрочном порядке. Об этом сообщает в фейсбуке объединение "Крымская солидарность".

Сам Балух участвовал в заседании суда по видеосвязи из СИЗО, но вскоре отказался от участия, назвав суд "фарсом".

В июле Балух был приговорен к 5 годам лишения свободы и денежному штрафу по совокупности уголовных дел. Балух настаивает на политическом мотиве судебного преследования. Он несколько раз объявлял голодовку, протестуя против условий содержания в СИЗО.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — в частности из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.