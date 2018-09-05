Крымский активист Владимир Балух, голодающий в изоляторе города Симферополь, не получает медицинскую помощь. Состояние здоровья осужденного ухудшается. Об этом рассказала "Медиазоне" адвокат Ольга Динзе.

По словам юриста, на Балуха оказывается давление "унижающими способами". "В симферопольском следственном изоляторе №1 медицинская помощь никому не оказывается. Ни медицинская, ни психологическая помощь", – заявила Динзе.

5 июля суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. Ранее в январе суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии поселения за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист вины не признаёт.

Защита Балуха и правозащитники подчеркивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. После аннексии Крыма Владимир Балух повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политзаключенным.